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▲工研院今（6）日舉辦53屆週年慶，以「跨越前行，共創新局」為主題舉辦特展，展現工研院各領域的研究成果。（圖／記者鍾泓良攝影）

AI、無人機及機器人 工研院近年新著力點

工研院今（6）日舉辦53週年慶，以「跨越前行，共創新局」為主題舉辦特展，展現工研院各領域的研究成果，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，支持台灣產業升級轉型。這次特展展示先進半導體、AI應用、無人載具、智慧機器人、永續環境、智慧醫療及跨域人才等七大領域，帶來不同技術成果。譬如「無人機群技術勘災」，以多機協作、韌性通訊、廣域高速3D建模等技術為核心，可以面對極端氣候導致山區災情「進不去、看不見」，突破地形阻隔，1小時內即可完成1平方公里的高擬真3D廣域重建，並且自動辨識坍方、落石，準確率達85%。經濟部次長何晉滄致詞表示，總統賴清德賦予工研院一個很重要任務就是創新，能夠對於產業界帶來更多貢獻。同時間，也必須展現跨領域，無論是機器人、無人機等，都希望能夠打造一個生態系，裡面有許多關鍵夥伴，這也是台灣被視為「隱形冠軍」的廠商的實力，平常名不見經傳，組合在一起就可能產生龐大實力。他也預告，工研院將在本週發表屬於台灣的「機器狗」。他坦言，台灣在發展確實比美國、中國來得落後，台灣從零開始研發，經過1年半的時間，無論是避障、四肢靈活度及平衡效果，都並不亞於國外產品。工研院長張培仁受訪表示，工研院最近迎來三大轉型，就是因應AI所帶來的數位轉型，工研院院內正大力推廣AI工具。其次，工研院也提出系統化工程人才培育，邀請外面老師來教導工研院同仁，怎麼在人才培育建立系統。第三，工研院也與台大EMBA合作，讓主管從技術專家變成一個經營者。他表示，工研院近年著力點主要在AI、無人機及機器人，希望工研院轉型之下，能夠讓開發出來的技術或設備，快速被業界使用。對於亮點技術，張培仁表示，第一個是鎖定量子運算，傳統積體電路是在室溫進行操作，工研院開發出能夠承受-269°C的「低溫控制晶片與模組」，大幅縮短訊號路徑，能讓系統擴展至成千上萬個位元。第二個是生醫所、材化所攜手紡織所共同開發的「複合再生韌帶」，運用獨創的高分子生物陶瓷複合材料纖維，纖維廠商原先做襪子一雙20元，現在做成人工韌帶每條售價8萬元。工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，傳統人工韌帶使用PET、PP製造，工研院開發的「複合再生韌帶」是一款結合高分子結構，搭配生物性陶瓷材料的複合醫材，特別在韌帶表面塗上膠原蛋白，提高生物相容性，有利於細胞生長、滲透進韌帶內，使得術後韌帶最大拉伸強度，高出國際市售產品3倍。