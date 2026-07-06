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2026年世界盃16強淘汰賽中，奪冠熱門英格蘭與地主之一的墨西哥今（6）日展開正面交鋒，全場高潮迭起、絕無冷場。雖然英格蘭最終靠著中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度以及隊長凱恩（Harry Kane）的關鍵12碼，以3：2驚險挺進8強，但比賽中英格蘭小將昆薩（Jarell Quansah）一次亮鞋底的粗暴鏟球犯規，領到紅牌被驅逐出場，差點成為葬送球隊勝利的頭號罪人，慘遭曼聯名宿痛批：「愚蠢又危險。」本場比賽上半場，英格蘭開局氣勢如虹，第36分鐘，效力於皇家馬德里的頂級球星貝林漢姆率先破門，隨後他在極短時間內再下一城完成雙響，幫助英格蘭取得2：0的夢幻開局。然而墨西哥展現韌性，第42分鐘利用自由球機會，由前鋒基紐內斯（Julián Quiñones）在混戰中補刀破網，將比分追至1：2進入下半場。比賽的轉折點發生在下半場第53分鐘，英格蘭23歲的利物浦年輕中衛昆薩在一次防禦中，竟然亮出腳底、直接狠狠踩在墨西哥球員加亞爾多（Jesús Gallardo）的脛骨上。雖然主審第一時間沒有吹罰，但經過VAR介入、主審親自看重播過後，被認定這是一次極度危險且可能危及球員安全的犯規，直接掏出紅牌將昆薩驅逐出場。由於領到紅牌，下一場大戰挪威時也會被禁賽。英格蘭在世界盃淘汰賽生死關頭陷入10人應戰的絕境，電視台即時速報更以「這下慘了！」來形容這場災難。在《BBC One》擔任講評的英格蘭傳奇前鋒希勒（Alan Shearer）直接點評：「這是一次非常惡劣、非常骯髒的鏟球。」而曼聯鐵血隊長基恩（Roy Keane）更是火力全開痛罵：「我真的不知道昆薩腦袋到底在想什麼，這是一次極度魯莽且不負責任的挑戰。在世界盃淘汰賽這種最高層級的舞台上，你絕對沒有本錢這樣失去理智。」基恩直言，在世界盃這種高壓賽事中，紀律性代表一切，「一個愚蠢且毫無必要的決定，就會直接送給對手一條救命繩，甚至可能害慘整支國家隊。英格蘭這次算是僥倖逃過一劫，但昆薩必須給我踢得聰明一點。」第60分鐘，少了一人的英格蘭大難不死獲得12碼罰球，當家射手凱恩一腳命中，將比分擴大至3：1；但僅僅8分鐘後，凱恩在自家禁區內試圖清球時，鞋底卻不小心踢中墨西哥中場古鐵雷斯（Brian Gutiérrez），經過VAR檢視後，主審也給了墨西哥12碼的機會。墨西哥由希門尼斯（Raúl Jiménez）操刀破網，將比分追至2：3。所幸10人應戰的三獅軍團最終頂住地主球迷山呼海嘯般的壓力，成功將3：2的比分守到終場哨聲響起。這場驚心動魄的勝利也確定了下一輪的對戰組合，英格蘭成功挺進8強，將在台灣時間7月12日迎戰剛剛淘汰巴西隊的北歐強權挪威，屆時哈蘭德與凱恩的頂級神鋒對決，勢必將再次引爆全球話題。