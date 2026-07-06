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2026選舉逼近，近日來有新聞粉專嘲諷民進黨雙北市長參選人蘇巧慧與沈伯洋姓名「雙北慧伯起」，對此蘇巧慧今（6）日表示，選舉真的不用選成這樣，不管是網軍還是這些圖片，自己還是會堅持正面、正向、樂觀的選戰方式，希望要帶給大家的是「新世代要扛起新時代」。對於新聞粉專用不雅綽號嘲諷，蘇巧慧表示，選舉真的不用選成這樣，不管是網軍還是這些圖片，自己還是會堅持正面、正向、樂觀的選戰方式。蘇巧慧說，希望要帶給大家的是「新世代要扛起新時代」，從事公眾人物的議員、立法委員、或首長，希望用新時代的選舉方式，以城市的願景來說服選民，讓選民看到問政態度、問政成績，以及未來共同的理想。最後蘇巧慧說，「我們一起」讓城市更好，是這次希望能夠讓新北市民感受到，並且選擇新北隊最大的理由。