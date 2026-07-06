我是廣告 請繼續往下閱讀

5折

7折

8折

適用對象與學制

不僅高鐵有大學生票價優惠，台鐵公司在8月中也將推出優惠，提前14天訂票最低五折起。台鐵公司將自115年7月20日起開放訂購「大學生優惠車票」，適用乘車期間為115年8月17日至116年8月16日；提供乘車區間50公里以上的對號列車最低5折起優惠票價，讓學生族群享有更經濟實惠的乘車選擇。民進黨立委莊瑞雄與陳瑩日前爭取推出，火車版的大學生票價優惠，希望減輕旅外求學的經濟負擔。台鐵本次推出優惠採分級折扣及限量供應方式辦理，各列車優惠座位數採總量管制，依訂票時間提供不同折扣，優惠名額售完即恢復原票價。如下：一、 距乘車日14日（含）以上完成訂票者，得享有優惠座位。二、 距乘車日8日至13日完成訂票者，得享有優惠座位。三、 距乘車日7日（含）以內完成訂票者，得享有優惠座位。以台東至台北自強號為例，單程原價936元，5折後為468元。若是以新左營至台北為例原價975元，5折後為488元，不再比5折的北高高鐵票（745元）還貴。本次大學生優惠措施適用於經教育主管機關核准設立之大專院校在學學生，包括大學、專科學校、技術學院、軍警院校及宗教院校等；適用學制涵蓋五專、二專、二技、四技、大學、碩士班及博士班，日間部、進修部、夜間部及在職專班學生均可適用。旅客可透過鐵公司官網、台鐵e訂通APP、四大超商、車站售票窗口及自動售票機等通路辦理訂票及取票。此外，騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用優惠，且不得與臺鐵公司其他折扣方案併同使用。為維護優惠措施公平性，旅客乘車時應攜帶本人有效學生證及相關在學證明文件備供查驗；如無法證明符合優惠資格者，視為無票乘車，依本公司規定以原價補票，並加收百分之五十票款，原票亦不得申請退票。另優惠車票辦理退票時，其退票手續費將依原全額票價計算。