近期網路瘋傳蝦皮智取店驚見「現金釣魚詐騙」，不少人擔心去蝦皮店到店取貨時，若撿起機台上遺留的100元、500元或1000元現鈔，恐遭詐騙集團誣指侵占遺失物，被要求支付高額和解金。究竟「撿蝦皮智取店現金」真的會吃上官司嗎？165反詐騙專線、犯罪防治專家、律師、蝦皮官方說法一次看，破解網路流傳的「現金釣魚詐騙」真相。
蝦皮智取店「現金釣魚詐騙」是真的嗎？
近期社群盛傳蝦皮智取店出現「現金釣魚詐騙」，也就是消費者到機台操作時，會看到機台上遺留現鈔，這時若是將現金取走，埋伏在旁的詐團就會衝出來喊告侵占，藉機敲一筆高額和解金。
不少民眾都貼出自己取貨時遇到的真實狀況，目睹蝦皮機台上遺留100元、1000元等鈔票，甚至現金旁還擺著其他好心人留下的警告紙條：「這是詐騙，別動100元」，在Threads引發熱烈轉傳。
真的會被設局嗎？專家一句話破解都市傳說
不過，台灣事實查核中心表示，165反詐騙專線並沒有收到類似報案，研判屬網路謠言的可能性較高。銘傳大學犯罪防治學系助理教授、前刑事局預防科科長林書立表示，網傳「撿機台鈔票恐遭設局勒索」的情境，與過去「機車被放不明包包」的都市傳說類似，實際上被詐可行性極低。
雖然《刑法》設有侵占遺失物罪，但司法實務上，單憑撿起或移動物品，難以認定具有侵占犯意；若是刻意設局，該筆錢也不符合法律上的「遺失物」定義。林書立建議，若遇到類似爭議，應立即報警處理，釐清事實，切勿因恐慌或遭人恐嚇，就私下交付和解金。
蝦皮店員：99%是上個客人忘記拿
《NOWNEWS》同步向蝦皮詢問，官方提醒民眾若有拾獲款項或遺失物，建議轉交給警方或鄰近派出所。
而不少蝦皮店員也跳出來說明：「蝦皮取貨流程是輸入電話➡️投錢➡️找零錢➡️找紙鈔，彎下腰拿零錢的同時也在吐紙鈔，很多人拿完零錢就直接去櫃位取貨，忘了紙鈔」、「完全是機器設計的問題，哪有人找錢時零錢從下面掉、鈔票從上面拿」、「我是蝦皮智取店員工，99%是前一個取貨的人漏拿找零。」
而曾在蝦皮智取店拾獲100元現鈔的民眾透露，當下直接打給客服，對方請他送至智取店斜對面的警局，過了1個月後無人領取，警方還一直來電催促他去派出所領回。
其他人也表示：「我撿了3次送警局，分別是100元、500元、500元，怎麼沒人出來阻止、恐嚇我說是他的，要告我侵占？蝦皮無人店這種傳說真的可以不要再傳了」、「如果你撿起來就會有人跑出來叫囂，不和解就告你侵占，這絕對不可能成立的好嗎？」
165反詐、律師提醒：遇到類似情況先報警
165反詐騙專線表示，蝦皮智取店均設有24小時監視錄影，遺失物的遺落及撿拾過程都有影像可供查證，實務上多半是民眾不慎遺落現金或忘記領取找零，並非網傳的「設局陷害」。
律師李郁霆也提醒，若真有人刻意設局要求賠償，涉嫌的反而是設局者，恐觸犯《刑法》恐嚇取財罪；若捏造事實向警方提告，更可能涉及誣告罪，最重可處7年以下有期徒刑。民眾若遇到類似情況，應立即報警處理，切勿因恐嚇而私下支付和解金。
資料來源：Threads、台灣事實查核中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期社群盛傳蝦皮智取店出現「現金釣魚詐騙」，也就是消費者到機台操作時，會看到機台上遺留現鈔，這時若是將現金取走，埋伏在旁的詐團就會衝出來喊告侵占，藉機敲一筆高額和解金。
不少民眾都貼出自己取貨時遇到的真實狀況，目睹蝦皮機台上遺留100元、1000元等鈔票，甚至現金旁還擺著其他好心人留下的警告紙條：「這是詐騙，別動100元」，在Threads引發熱烈轉傳。
不過，台灣事實查核中心表示，165反詐騙專線並沒有收到類似報案，研判屬網路謠言的可能性較高。銘傳大學犯罪防治學系助理教授、前刑事局預防科科長林書立表示，網傳「撿機台鈔票恐遭設局勒索」的情境，與過去「機車被放不明包包」的都市傳說類似，實際上被詐可行性極低。
雖然《刑法》設有侵占遺失物罪，但司法實務上，單憑撿起或移動物品，難以認定具有侵占犯意；若是刻意設局，該筆錢也不符合法律上的「遺失物」定義。林書立建議，若遇到類似爭議，應立即報警處理，釐清事實，切勿因恐慌或遭人恐嚇，就私下交付和解金。
蝦皮店員：99%是上個客人忘記拿
《NOWNEWS》同步向蝦皮詢問，官方提醒民眾若有拾獲款項或遺失物，建議轉交給警方或鄰近派出所。
而曾在蝦皮智取店拾獲100元現鈔的民眾透露，當下直接打給客服，對方請他送至智取店斜對面的警局，過了1個月後無人領取，警方還一直來電催促他去派出所領回。
其他人也表示：「我撿了3次送警局，分別是100元、500元、500元，怎麼沒人出來阻止、恐嚇我說是他的，要告我侵占？蝦皮無人店這種傳說真的可以不要再傳了」、「如果你撿起來就會有人跑出來叫囂，不和解就告你侵占，這絕對不可能成立的好嗎？」
165反詐騙專線表示，蝦皮智取店均設有24小時監視錄影，遺失物的遺落及撿拾過程都有影像可供查證，實務上多半是民眾不慎遺落現金或忘記領取找零，並非網傳的「設局陷害」。
律師李郁霆也提醒，若真有人刻意設局要求賠償，涉嫌的反而是設局者，恐觸犯《刑法》恐嚇取財罪；若捏造事實向警方提告，更可能涉及誣告罪，最重可處7年以下有期徒刑。民眾若遇到類似情況，應立即報警處理，切勿因恐嚇而私下支付和解金。
資料來源：Threads、台灣事實查核中心