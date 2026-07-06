歌手盧廣仲將於本週7月10至12日在台北流行音樂中心舉辦《盧廣仲 HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會 2026 ver. 北高雙刀流》演唱會，門票開賣一分鐘內全數完售，展現超強人氣。然而今年第9號颱風「巴威」持續逼近，預計周五、周六最靠近台灣，讓不少粉絲擔心演唱會是否受到影響，對此主辦單位寬宏藝術今（6）日回應《NOWNEWS今日新聞》：「目前都還在關注颱風動態。」
盧廣仲本週末開唱 粉絲擔心颱風攪局
盧廣仲本週末於台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，共三場門票全都完售，當下更有超過15萬人同時上線搶票，足見超強票房實力，而演唱會也讓許多粉絲期待不已。然而，隨著強颱巴威持續接近，不少人也擔心演唱會受到影響，發文表示：「好擔心颱風影響到演唱會」、「拜託順！ 人生第一場先給盧廣仲了」、「颱風不要來。」
盧廣仲演唱會恐遇巴威攪局 主辦單位回應
演唱會是否受影響或是備案？主辦單位寬宏藝術稍早回應：「目前都還在關注颱風動態。」《NOWNEWS今日新聞》也將替讀者們帶來最新資訊。事實上，這週有不少歌手開唱，包括天團五月天、Karencici、Energy團員蕭景鴻、金曲新人陳嫻靜、韓團NMIXX等等。
根據中央氣象署資訊，巴威颱風目前中心位置在北緯14.0度、東經146.1度，以每小時21公里速度向西北西前行。颱風是否會登陸目前仍有變數，不過周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，甚至恐有大雨或豪雨發生。
👉🏻演唱會最新消息可關注「寬宏售票」
我是廣告 請繼續往下閱讀
盧廣仲本週末於台北流行音樂中心舉辦個人演唱會，共三場門票全都完售，當下更有超過15萬人同時上線搶票，足見超強票房實力，而演唱會也讓許多粉絲期待不已。然而，隨著強颱巴威持續接近，不少人也擔心演唱會受到影響，發文表示：「好擔心颱風影響到演唱會」、「拜託順！ 人生第一場先給盧廣仲了」、「颱風不要來。」
演唱會是否受影響或是備案？主辦單位寬宏藝術稍早回應：「目前都還在關注颱風動態。」《NOWNEWS今日新聞》也將替讀者們帶來最新資訊。事實上，這週有不少歌手開唱，包括天團五月天、Karencici、Energy團員蕭景鴻、金曲新人陳嫻靜、韓團NMIXX等等。
根據中央氣象署資訊，巴威颱風目前中心位置在北緯14.0度、東經146.1度，以每小時21公里速度向西北西前行。颱風是否會登陸目前仍有變數，不過周五、周六受到颱風及其外圍環流影響，各地降雨明顯增加，北部地區、宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，甚至恐有大雨或豪雨發生。
👉🏻演唱會最新消息可關注「寬宏售票」