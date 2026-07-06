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衛生局初判污染源頭 鎖定巴西黃豆含水量偏高

中聯油脂大豆沙拉油被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，外界質疑業者是否延遲通報。中聯公司今（6）日表示，台中市衛生局長曾梓展已率隊進入廠內全面調查，相關結果將由主管機關統一公布。曾梓展則透露，初步研判問題可能出在這批自巴西進口的大豆原料，因含水量偏高，烘烤過程中持續產生污染；至於是否涉及延遲通報，仍待中央、地方進一步釐清，若查證屬實，最高可裁罰300萬元。位於台中市清水區的中聯油脂工廠今天仍可見工人進出，不過生產線持續停工。傳聞該批4月出廠的大豆沙拉油，下游的南僑公司早在4月底就檢出異常，卻拖到6月底才爆發。中聯蔣姓襄理表示，昨天衛生局長曾梓展、食安處長傅瓊慧已親自到廠輔導稽查，並深入精油區、黃豆倉儲區及沙拉油生產區實地調查。包括污染原因、吹哨者通報內容及事件時間軸等，都已邀集專家學者共同協助調查，後續結果將由台中市食安處及衛福部食藥署統一對外說明。曾梓展表示，食安處日前邀集學者專家及業者共同研商後，認為有必要再次進廠實地查核，並根據原料來源、製程及相關檢驗報告交叉比對。目前初步判斷，這批自巴西進口的大豆原料可能因含水量較高，導致在高溫烘烤過程中持續產生苯駢芘污染，但仍須進一步確認，尚未定案。至於問題油流向，曾梓展表示，目前3家油品公司的下游業者已超過300家，其中台中市有55家。衛生局每天持續派員稽查各通路，確認問題產品下架情形。至於外界質疑中聯是否延遲通報，曾梓展表示，依目前掌握情況，中聯接獲下游廠商通知後，立即展開相關檢驗，確認產品異常後，向中央主管機關通報，由食藥署啟動後續下架及追查程序。至於是否構成延遲通報，仍需由地方與中央進一步比對相關時間點後共同認定；若最終確認違規，將依《食品安全衛生管理法》裁處3萬元至300萬元罰鍰。