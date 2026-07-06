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爆追查校園簽賭案發現兒子涉案

親自報警抓兒 佀廣洋流淚認錯

國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被爆出霸凌事件，如今更傳出涉及校園簽賭。萬美玲今（6）日發出聲明，認了兒子涉案，更說佀廣洋當場流著眼淚向她認錯，她也親自報警將兒子移送少年法庭，也主動與其他涉案學生家長溝通，希望共同面對問題。萬美玲表示，這起事件其實是2015年她追查校園簽賭案意外發現兒子涉案，當時她親自將兒子移送法辦。佀廣洋對於高中時期因為輕忽與誤判在網路簽賭，竟由媽媽報警處理，覺得十分對不起家人。萬美玲回憶擔任桃園市議員期間，一則台中高中生因簽賭欠下賭債而輕生的新聞，深深震撼了她。該名學生因沉迷俗稱「球板」的地下簽賭，積欠數萬元賭債，又不敢向家人求助，最終選擇結束生命。遺書中寫下「我要走了，我人生最後一把輸了……」，讓她至今仍難以忘懷。萬美玲指出，當時陸續接獲家長陳情，指出有黑道勢力疑似透過中輟後重返校園的學生接觸在校生，先以低價販售限量球鞋、鼓吹轉售獲利等方式建立關係，待學生累積經濟壓力後，再誘導加入俗稱「球板」的地下簽賭，已有4到5所學校、10多名高中生因此受害。當時她在議會質詢，要求桃園市警察局及教育局全面盤查校園是否存在相同情況。經警方深入追查後，發現部分不法集團以撞球場等場所為據點，透過遭吸收的學生招攬其他同學加入，以「只是運動彩券」等說法降低學生戒心，使青少年在不了解法律風險下誤入陷阱。在警方擴大清查過程，萬美玲意外得知自己的兒子佀廣洋也曾參與簽賭，當下既震驚又心痛，當面詢問兒子，佀廣洋當場流著眼淚向她認錯。雖然身為母親十分不捨，但萬美玲不僅親自報警將兒子移送少年法庭，也主動與其他涉案學生家長溝通，希望共同面對問題。她表示，孩子犯錯，家長更應勇於承擔責任並協助矯正，唯有正視問題，才能避免孩子在人生道路上越走越偏。針對外界質疑她曾利用政治身分向學校施壓，萬美玲也嚴正否認，強調自己長年關注教育議題，對孩子管教一向嚴格，更不可能利用公職身分替子女爭取任何特權或干預校方處理。