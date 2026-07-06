經典科幻動畫《攻殼機動隊》全新系列《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》將於明（7）日開播，搶先公開最新宣傳影片中，不僅曝光由日本人氣天團 King Gnu 演唱的片頭曲〈GO GHOST〉，也釋出更多動畫劇情畫面，再度掀起粉絲討論。然而，距離開播只剩一天仍未公布的「草薙素子聲優」成為最大焦點，粉絲紛紛留言表示「到底還要藏多久？」
King Gnu演唱〈GO GHOST〉 最新PV曝光
最新公開的宣傳影片中，首次揭曉片頭曲〈GO GHOST〉，由日本人氣天團 King Gnu 演唱。歌曲延續樂團擅長的搖滾與電子樂風格，搭配充滿速度感的畫面，以及草薙素子、巴特、荒卷大輔等角色陸續登場，完整展現《攻殼機動隊》獨有的賽博龐克世界觀。
雖然影片僅公開部分片段，但已讓不少動畫迷相當期待，表示「King Gnu真的太適合攻殼了」、「這就是攻殼該有的聲音」。除了片頭曲外，片尾曲〈Blue〉則由 MILLENNIUM PARADE 攜手加拿大創作歌手 Daniel Caesar 以及 Saya Gray 共同演唱。
回歸士郎正宗漫畫原點 公安九課故事重新展開
《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》改編自士郎正宗的經典漫畫，由曾打造《膽大黨》《平家物語》的動畫公司 Science SARU 製作，導演由 MOKO-CHAN（モコちゃん） 擔任，系列構成邀請科幻小說家圓城塔負責，角色設計與總作畫監督則由半田修平操刀。
本次作品不論角色造型、世界觀設定或故事氛圍，都將更加貼近士郎正宗原作漫畫。故事背景設定於西元2029年，人類已能透過義體化改造與網路高度連結，接受全身義體化的草薙素子，與巴特等人組成專責打擊高科技犯罪的「公安九課」，並在追查神秘駭客「傀儡師」的過程中，逐步捲入更龐大的國際陰謀，也再次探討科技、人性與「Ghost（靈魂）」的存在意義。
開播倒數一天，草薙素子聲優還是祕密，由於草薙素子歷來由不同聲優詮釋，包括田中敦子、坂本真綾等人的演出都深植人心，因此新作究竟由誰接棒，也成為《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》開播前最後一塊神秘拼圖。隨著最新PV公開，主要製作團隊、角色、片頭與片尾曲等資訊幾乎都揭曉了，唯獨靈魂人物草薙素子的聲優依舊保密，引發全球粉絲熱烈討論。不少網友留言表示「都剩一天了還不公布？」、「素子的聲優到底是誰？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
最新公開的宣傳影片中，首次揭曉片頭曲〈GO GHOST〉，由日本人氣天團 King Gnu 演唱。歌曲延續樂團擅長的搖滾與電子樂風格，搭配充滿速度感的畫面，以及草薙素子、巴特、荒卷大輔等角色陸續登場，完整展現《攻殼機動隊》獨有的賽博龐克世界觀。
雖然影片僅公開部分片段，但已讓不少動畫迷相當期待，表示「King Gnu真的太適合攻殼了」、「這就是攻殼該有的聲音」。除了片頭曲外，片尾曲〈Blue〉則由 MILLENNIUM PARADE 攜手加拿大創作歌手 Daniel Caesar 以及 Saya Gray 共同演唱。
《攻殼機動隊 THE GHOST IN THE SHELL》改編自士郎正宗的經典漫畫，由曾打造《膽大黨》《平家物語》的動畫公司 Science SARU 製作，導演由 MOKO-CHAN（モコちゃん） 擔任，系列構成邀請科幻小說家圓城塔負責，角色設計與總作畫監督則由半田修平操刀。
本次作品不論角色造型、世界觀設定或故事氛圍，都將更加貼近士郎正宗原作漫畫。故事背景設定於西元2029年，人類已能透過義體化改造與網路高度連結，接受全身義體化的草薙素子，與巴特等人組成專責打擊高科技犯罪的「公安九課」，並在追查神秘駭客「傀儡師」的過程中，逐步捲入更龐大的國際陰謀，也再次探討科技、人性與「Ghost（靈魂）」的存在意義。