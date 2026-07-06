夏天高溫吃不消，大家都在尋找消暑好方法！根據日本Yahoo! JAPAN報導，UNIQLO優衣庫的「抗UV摺疊傘」遮光率達99.9%、隔熱率達45%能有效降低溫度，今年還升級減輕重量，方便每日攜帶；爆紅的還有最新防曬神器「設計款太陽眼鏡」，台灣UNIQLO官網現在下殺290元；夏日Summer Essentials新品新色推薦一次看。
UNIQLO防曬神器下殺290元！有效隔熱降溫日本爆紅
日本與台灣消費者夏季同樣重視消暑話題，通勤族需要撐過長期高溫日曬的適應對策。根據日本Yahoo! JAPAN報導，UNIQLO優衣庫與材料製造商東麗技術合作開發的「抗UV摺疊傘」，擁有UPF50+布料、可阻隔90%以上的紫外線，隔熱率達45%、能有效降低溫度上升，遮光率達99.9%、且減少強烈日照帶來的刺眼感，爆紅受到推薦。
尤其今年「抗UV摺疊傘」還升級減輕重量，「打開傘的第一個感覺就是它輕盈無比」，方便每日攜帶。報導指出，「透過減薄布料並將傘骨數量從8根減少到7根，使重量「300克→240克」減輕60克」；還保持了「即使在強風中也能旋轉避風的『旋轉功能』高耐用性」。連台灣消費者也大讚「傘架好推開及收合」、「能明顯感覺到傘下溫度降了一些」。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢台灣UNIQLO販售資訊：
◾️482268「男女適用 抗UV摺疊傘（隔熱）」790元（台灣熱銷補貨）
◾️478309／481736「男女適用 抗UV摺疊傘」590元
同場加映UNIQLO「防曬神器」下殺290元起：
UNIQLO今年首度推出設計款太陽眼鏡，採用UV400規格鏡
片，可有效阻隔99%紫外線，主打兼顧機能性與時髦外型，受到不少潮流人士關注。《NOWNEWS今日新聞》記者同步挖出目前台灣降價款式推薦：
◾️現省500元！485557「男女適用 太陽眼鏡」特價290元（原價790元）
◾️481637「男女適用 方形太陽眼鏡」特價390元（至7/9期間限定）
◾️481648「男女適用 窄鏡框太陽眼鏡 」特價390元（至7/9期間限定）
◾️481640「男女適用 波士頓太陽眼鏡」特價390元（至7/9期間限定）
◾️484935「男女適用 運動款方形太陽眼鏡」特價390元（至7/9期間限定）
Summer Essentials新品新色來了！記者分享「夏日降溫穿搭」
UNIQLO夏日推薦明星單品Summer Essentials新品新色，提出36度高溫仍視覺清爽的清涼對策，從多元版型T恤出發，搭配機能BRATOP、AIRism、DRY-EX、亞麻與降溫色彩，選穿多樣版型新褲裝營造休閒自在的比例平衡。
《NOWNEWS今日新聞》記者分享「夏日降溫」三套穿搭推薦：
◾️第一套：
482983「女裝 拼接洋裝（無袖）」特價790元
489427「女裝 棉質條紋澎袖襯衫」990元
◾️第二套：
484457「女裝 羅紋短版T恤」390元
484505「女裝 防曬拼色圓領開襟外套」790元
483913「女裝 棉質短褲（條紋）」特價490元（至7/9期間限定）
◾️第三套：
482788「女裝 亞麻混紡蛋糕裙洋裝（無袖）」特價1290元（至7/9期間限定）
484226「女裝 排釦背心」390元
489236「F.RISSO 女裝 絲質方巾（花朵）」790元
GU日本爆紅「蕾絲背心」登台！大勢波卡圓點單品必收
日本GU爆紅的注目單品「緞面細肩帶蕾絲背心」也登台開賣，時下流行的甜美蕾絲搭配緞面材質，既有度假氛圍的慵懶感、又能成為精緻疊搭的亮點單品；多層次穿搭還推薦「bra-feel蕾絲下擺細
肩帶背心」，及今夏必備的波卡圓點「緞面寬襬裙」單品。
◾️361445「女裝 緞面細肩帶背心」490元
◾️362228「女裝 bra-feel蕾絲下擺細肩帶背心 」590元
◾️360527「女裝 緞面寬襬裙（圓點）」890元
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日本與台灣消費者夏季同樣重視消暑話題，通勤族需要撐過長期高溫日曬的適應對策。根據日本Yahoo! JAPAN報導，UNIQLO優衣庫與材料製造商東麗技術合作開發的「抗UV摺疊傘」，擁有UPF50+布料、可阻隔90%以上的紫外線，隔熱率達45%、能有效降低溫度上升，遮光率達99.9%、且減少強烈日照帶來的刺眼感，爆紅受到推薦。
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UNIQLO今年首度推出設計款太陽眼鏡，採用UV400規格鏡
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484226「女裝 排釦背心」390元
489236「F.RISSO 女裝 絲質方巾（花朵）」790元
日本GU爆紅的注目單品「緞面細肩帶蕾絲背心」也登台開賣，時下流行的甜美蕾絲搭配緞面材質，既有度假氛圍的慵懶感、又能成為精緻疊搭的亮點單品；多層次穿搭還推薦「bra-feel蕾絲下擺細
◾️361445「女裝 緞面細肩帶背心」490元
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