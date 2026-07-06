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▲內馬爾當時飾演一名修道士，他一出場就逗樂觀眾。（圖／翻攝自Netflix）

巴西球星內馬爾（Neymar Jr.）今（6）日在球場宣布結束國家隊生涯，本屆世界盃是他最後一次參賽，令球迷不捨。許多人也開始好奇，如果內馬爾之後正式退出球壇，會去幹嘛？有粉絲就提議，內馬爾可以改行當演員，因為他之前曾客串過Netflix西班牙神劇《紙房子》，當時內馬爾自己也興奮直呼夢想成真。內馬爾踢球時經常有誇張表情或是精彩翻滾動作，一直被球迷調侃是「影帝」，而他本人也真的不排斥演戲，2019年曾客串過在全球爆紅的Netflix神劇《紙房子》第3季。他在第6集、第8集中，飾演一名修道士「若昂」（João），與劇中的主力角色「柏林」和「教授」有精彩的對手戲。最令球迷噴飯的是，編劇故意為內馬爾量身打造了極具反差的諷刺台詞。身為世界頂級球星的他，竟然在劇中一本正經地說出：「我不喜歡足球，也不喜歡派對。」 這句自嘲滿分的台詞一度成為迷因，讓內馬爾的粉絲笑翻。當時他客串的片段播出後，內馬爾也興奮發文：「我成功實現了我的夢想，成為了我最喜歡的影集的一部分。現在我終於可以和你們所有人分享修士若昂了！謝謝《紙房子》！」事實上，《紙房子》並非內馬爾唯一的戲劇作品。身為超級電影迷的他，還曾進軍好萊塢，在動作大片《限制級戰警3：重返極限》（xXx: Return of Xander Cage）中客串飾演自己。片中他與好萊塢巨星山繆·傑克森（Samuel L. Jackson）同台對戲，甚至在店面遭遇搶匪時，用誇張的「功夫足球」技巧將隨身物品當成足球踢飛、擊倒歹徒，動作流暢度爆表。當時連電影導演D·J·卡羅素（D.J. Caruso）都大讚內馬爾在鏡頭前非常放鬆、極具表演天賦，粉絲才因此敲碗內馬爾將來如果不踢球了，可以直接轉戰演藝圈拍戲。