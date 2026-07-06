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▲在墨西哥下半場狂熱的「高空轟炸」與密集攻勢下，英格蘭門將皮克福德成為球隊的定海神針。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃16強淘汰賽上演史詩級戰役！英格蘭在「魔鬼主場」阿茲特克體育場（Estadio Azteca）以3：2驚險淘汰地主國墨西哥。在下半場少打一人且被判罰12碼點球的絕對逆境下，英格蘭全隊展現出驚人的防守韌性。賽後，外媒與球迷一致將最大功臣指向當家守門員皮克福德（Jordan Pickford），直言英格蘭全隊都應該「跪謝」這位表現神勇的門神。這場比賽高潮迭起。上半場，英格蘭靠著貝林厄姆（Jude Bellingham）在兩分鐘內的「閃電雙響」取得領先，但墨西哥隨即由基尼奧內斯（Julian Quinones）扳回一城。比賽的轉捩點出現在半場結束前，英格蘭後衛匡薩（Jarell Quansah）因粗野犯規領到紅牌，導致「三獅軍團」在整個下半場都必須以10人應戰。下半場，隊長凱恩（Harry Kane）先是罰進點球擴大比分，但隨後又在自家禁區犯規送給墨西哥12碼罰球球，讓比分來到3：2的緊張局面。在墨西哥狂轟猛炸的最後階段，英格蘭死守勝果。根據統計，英格蘭成為世界盃歷史上首支在淘汰賽中少打一人、且被判罰點球的情況下，最終仍成功淘汰東道主的球隊。這也是墨西哥隊史首次在阿茲特克體育場的世界盃賽事中吞下敗仗。在墨西哥下半場狂熱的「高空轟炸」與密集攻勢下，英格蘭門將皮克福德成為了球隊的定海神針。這場比賽正好是他追平傳奇門將希爾頓（Peter Shilton）英格蘭隊史世界盃出場紀錄的里程碑之戰。美媒《The Athletic》的球評盛讚皮克福德的表現：「面對下半場的高空轟炸，他的表現太棒了，他做出的每一個決定都是正確的。再加上在上半場兩次精彩的撲救，這絕對是他英格蘭生涯最出色的表現之一，他堪稱這場比賽的英雄。」在社群論壇上，各國球迷也被皮克福德的「神級發揮」徹底折服，紛紛留言大讚英格蘭的防守蛻變：「前場貝林厄姆、後場皮克福德給英格蘭把底兜住了。墨西哥幾個必進球硬生生被撲出，他絕對是英格蘭近年最強門將！」、「這是一場消耗戰、持久戰！英格蘭最後全員擋子彈，全隊真的該跪拜皮克福德！」、「這比賽觀眾都看得力竭了，英格蘭真的蛻變了，踢完這場絕對有冠軍相」。除了皮克福德的英勇表現，總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）的臨場應變也備受讚譽。在少打一人後，圖赫爾換上斯通斯（John Stones）等防守悍將，成功鞏固了禁區防線。《The Athletic》分析指出，圖赫爾證明了這支英格蘭隊具備極強的「適應力」——無論是掌控球權，還是徹底放棄球權死守，他們都能找到贏球的方法。比賽結束哨音響起時，耗盡體力的英格蘭球員紛紛癱倒在草地上，阿茲特克球場則幽默地播放起綠洲合唱團（Oasis）的名曲與《It's coming home》。挺過這場極限考驗的英格蘭，接下來將在 8 強賽前往邁阿密，迎戰由神鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威隊，屆時勢必又是一場火星撞地球的巔峰對決。