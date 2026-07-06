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謝龍介質疑政府宣傳外銷成果「對農民沒意義」

台南農業局回應：台灣芒果已外銷1588.7公噸

正值芒果採收高峰期 台南農業局：批發價穩定

台灣芒果近期外銷法國、日本，並依產季出口愛文、玉井等品種，引起網友熱議。而正積極投入台南市長選戰的國民黨立委謝龍介昨（5）日直指，政府近日大力宣傳台灣芒果外銷、單顆售價高達新台幣6、700元的說法「攏係假」，對農民「沒意義」。針對謝龍介說法，台南市農業局回應指出，目前批發價格每公斤50多元，可謂穩定，而在海外單價1顆600元起跳，是A級品加計冷鏈、運輸與當地通路利潤後的最終售價。謝龍介昨出席「新營芒果節暨議長盃吃芒果冰比賽」時指出，實際外銷到法國的芒果數量少得可憐，僅有20呎標準貨櫃的一半，換算下來大約只占台南芒果總產量的0.0023%，數量微乎其微，「這樣的宣傳沒必要」。謝龍介認為強調，即便廣告打得再響亮，說什麼在法國一顆能賣到6、700元，但回頭看農民實際的收購價格，根本是天壤之別。他以上週行情為例，12粒裝每公斤向農民收購價僅105元、14粒裝每公斤75元、16粒裝每公斤60元、18粒裝更只剩50元，平均計算下來，農民每顆芒果的實際所得根本不到40元。謝龍介更直言，現在說1顆賣到幾百元，對果農無意義，「豐收的時候就是農民流目屎的時候，農產品不應該有政治，也不需要有色彩」。他並提到今年台南芒果大豐收、產量增加，若沒有暢通的銷售通路，農民恐怕只能眼睜睜看著價格崩盤。過去國民黨籍民代協助開拓多元通路，重點從來不是靠中國買家「大富大貴」，而是要確保盛產期價格不會一夕崩跌，農民才能真正賺到錢。面對謝龍介的質疑，台南市農業局副局長吳威達到場致詞時則表示，台南芒果今年增產約三成，銷售確實面臨不小壓力，但市府配合中央推動「內銷、外銷、加工」3支箭政策，加上台南累積20多年的行銷經驗，有信心能順利消化產量。他透露，市府近期積極媒合企業採購、拓展外縣市通路，並上架電商平台銷售台南芒果，成效都相當不錯，目前台南芒果已採收約七成。在外銷部分，吳威達說明，根據統計，台灣芒果今年已外銷15國，總計達1588.7公噸，其中日本532公噸、韓國497公噸、香港494公噸，是外銷前3大市場。同時，台南市農業局也進一步解釋，銷往高消費力英國市場的愛文芒果，1顆在當地通路確實可賣到6、700元，但這是貿易商向台南果園收購A級品後，再加計冷鏈、運輸與當地通路利潤的最終售價，並非農民實際收入。市府近期也把握台北國際食品展機會，邀請韓國、英國、澳洲、加拿大及日本等國際買主來台南洽談合作。農業局最後強調，目前正值台南芒果採收高峰期，估計已採收約七成，儘管銷售壓力不小，但根據台北農產運銷公司最新行情，芒果批發價仍維持在每公斤50多元左右，整體產銷狀況迄今可謂穩定。