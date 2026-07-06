我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司曉迪公開自己跟鹿晗聊天記錄。（圖／翻攝自微博）

中國網美司曉迪今（6）日突然曬出18張照片及聊天截圖，自爆鹿晗劈腿證據，更暗示自己見過對方父母，甚至寫下「他爸媽還給我做早餐」，面對外界質疑照片是AI合成，她則嗆聲回應：「我愛都做上了，他還在當夢女。」為此鹿晗工作室出面發聲回應，表示全都是毀謗造謠，現在已經啟動法律程序準備提告。今（6）日清晨，司曉迪突然在微博開戰，一口氣公開18張照片及聊天截圖，內容直指鹿晗劈腿。公開的內容中包括粉紅色頭髮男生的照片、兩人視訊通話畫面，以及疑似男方送演唱會門票、發送8888元人民幣新年紅包的對話紀錄。司曉迪更暗示自己見過對方父母，寫下「他爸媽還給我做早餐」，掀起了許多網友質疑照片是AI合照，不過她則嗆聲回應：「我愛都做上了，他還在當夢女。」司曉迪稱兩人互動時間橫跨2023年至2025年，與鹿晗和關曉彤交往期間重疊，讓「鹿晗疑似劈腿」、「鹿晗出軌」等關鍵字瞬間衝上微博熱搜，且不少網友也比對照片細節，認為確實跟鹿晗過往資訊有重合，不過目前尚未獲得證實。面對新一波爆料，鹿晗工作室今日上午發聲明，表示內容全部都是捏造的不實內容，面對侵害鹿晗名譽的行為，都將依法追究法律責任，要求外界停止傳播相關謠言。目前雙方各執一詞，爆料的真實性有待進一步查證。