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國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑，更有網友翻出佀廣洋小號到處嗆人，甚至曾在去年7月大罷免之際留言嗆前立委高嘉瑜「你他X被男朋友打成弱智了嗎？」，不過佀廣洋今（6）日透過聲明駁斥，稱「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實，自己從未經營相關匿名帳號。佀廣洋今透過書面聲明道歉，年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。不過，對於網路上其他未經證實的指控，佀廣洋則逐一澄清。他表示，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實，自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。佀廣洋強調，做過的事情一定會承認，也願意接受檢驗與反省；但沒有做過的事情，希望社會回歸事實，不要以訛傳訛。高嘉瑜提到，近日收到不少網友私訊，反映佀廣洋涉嫌霸凌，以及疑似透過匿名帳號發表辱罵嘉瑜的言論。至於這些事件彼此之間是否存在關聯，沒有任何證據，也不做沒有根據的推論。但一位希望成為民意代表的人，是否具備尊重他人、理性溝通的基本素養，相信社會自有公評。高嘉瑜說明，當年選擇公開自己的家暴經歷，就是希望不要再有下一位受害者，也希望每一位受害者都能知道，勇敢站出來並不丟臉。然而，網路上充斥著對受害者的羞辱、嘲諷與惡意攻擊，這些言論不只是二次傷害，更可能讓更多受害者因此選擇沉默、選擇隱忍。高嘉瑜強調，霸凌不只存在於現實生活，也存在於網路世界。任何利用匿名、假帳號或群體力量羞辱、攻擊他人的行為，都不應該被合理化。因為這些人，同樣可能成為傷害他人的加害者。