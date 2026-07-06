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巴威颱風周四北轉 海陸警報將發布

▲巴威颱風周五、周六將侵襲台灣，且不排除登陸，氣象署最快周四白天發布「海上颱風警報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風暴風圈籠罩 降雨時程預估

巴威颱風（國際命名：Bavi）強度還在提升，路徑將在周四（7月9日）開始北轉，中央氣象署預報員趙紘表示，巴威颱風環流廣泛，周五、周六（7月10日至7月11日）暴風圈將逐漸籠罩各地，並替各地帶來顯著降雨，特別是「北部山區、北北基桃平地、宜蘭」雨勢最為劇烈。趙紘說明，巴威颱風周三之前會受到太平洋高壓導引，緩慢向琉球南方海面移動，周四開始出現北轉，靠近台灣時，路徑偏東或偏西仍有不確定性，但對台灣威脅幾乎確定，氣象署最快在周四白天發布「海上颱風警報」，並於周四深夜至周五白天，發布「陸上颱風警報」，周六颱風最接近台灣。巴威颱風強度在經過重整後，未來還有增強趨勢，預估周三會來到強度巔峰，近中心最大風速可達每秒60公尺，七級風暴風半徑350公里，周四北轉後，強度會因為海溫較低而衰退，不過靠近台灣時仍會維持「強颱至中颱上限」，風雨威脅仍大。本周降雨方面，趙紘指出，周一至周三太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後雷陣雨會發展在北部、南投、各地山區，北部、嘉義至南投近山區平地及山區可能有局部大雨發生。周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨，風勢也較明顯。周日颱風遠離，但西半部、東南部仍有明顯陣雨或雷雨，其他地方漸漸轉陣雨、有空檔的天氣型態。