我是廣告 請繼續往下閱讀

新科金曲台語歌王蕭煌奇在第37屆金曲獎一口氣抱回最佳台語男歌手、最佳台語專輯兩項大獎，除了音樂事業有成，他私下還是演藝圈知名「股神」。靠著聽財經新聞、語音讀報軟體「看盤」，近年投資股票收穫豐碩，其中AI散熱股奇鋐更讓他獲利驚人，累積賺進千萬元。據《鏡週刊》報導，蕭煌奇接觸股票已有多年，從疫情期間開始研究股市，每天養成固定習慣，早上送老婆出門上班後，就會在9點準時開始「看盤」，透過財經新聞及語音讀報軟體掌握市場資訊，再自行下單操作。雖然看不見盤面，但他仍建立出屬於自己的投資節奏。他透露，自己特別偏愛高價股，曾參與航運、AI等熱門題材，其中一路追蹤AI散熱股奇鋐，從300元左右開始觀察，不斷進出操作，累積獲利相當可觀。日前金曲獎慶功宴上，他還分析奇鋐股價已跌到相對低點，建議大家逢低布局，沒想到短短一週後股價果然反彈，也讓不少人笑稱他根本是「股神」。不過，蕭煌奇坦言投資並非一路順遂。他曾投入8位數資金，去年受到國際政經局勢影響，帳面資產一度在短短3天內蒸發約千萬元，讓他直呼：「那3天看到數字好恐怖，一棟房子不見了。」所幸他沒有因此退場，而是持續逢低布局，最後慢慢把損失賺回來。歷經市場起伏後，蕭煌奇也悟出自己的投資心法，就是「有賺就要跑，不要貪心」。他表示，自己曾因為沒有及時獲利了結，錯過最佳賣點，因此更加體會資金配置的重要性。他也透露，目前仍持有台積電，建議投資人可以長期持有，若資金有限，也能透過零股方式慢慢布局，不必急著一次投入大量資金。