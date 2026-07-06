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強颱巴威颱風持續逼近台灣，而過去625豪大雨讓內湖在事隔20年後再次淹水，對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（6）日被問及內湖水溝清淤，坦言真的很擔心，因為昨天下午又去了一趟內湖，看到很多防火巷水溝都失去功能，因為下面沒有清淤，很多水溝蓋下面的淤積距離水溝蓋已經非常近，這一定會發生倒灌，至於是否認為蔣市府本次防災應變還要更努力，回應稱「覺得都是建議代替批評」。沈伯洋坦言，自己真的很擔心內湖水溝清淤，自己昨天又去了一趟內湖，看到很多防火巷，當時防火巷後面的水溝都失去功能，因為下面沒有清淤，很多人除了門口積水之外，也有人是家裡從防火巷後面倒灌進來。所以防火巷的清潔，當時有協助一部分，針對防火巷做清潔跟清淤，但不可能全部都做，畢竟當時是接到民眾反映，有辦法走進去的地方才幫忙。沈伯洋說，昨天看到的現象是，很多水溝蓋下面的淤積距離水溝蓋已經非常近，這一定會發生倒灌的問題。很有可能這個禮拜又會有氣候上的變化，可能有颱風等，所以昨天是真的很擔心，也同步通知地方議員，希望今天趕快協助民眾，看看能不能在這禮拜把防火巷的清淤做好，才不至於颱風來的時候又發生倒灌淹水。媒體追問是否認為蔣市府此次防災應變還要更努力，沈伯洋說，覺得都是建議代替批評。可以看到上一次內湖淹水的時候，事前預警機制看起來不夠明確，事後補償也出現了一些問題，還有消毒等。沈伯洋強調，不是想把這個當成政治口水，而是希望把上一次預警機制到底哪裡出錯，趕快修正；哪些人該通知卻沒有通知，也一定要通知到。另不管是事前清淤，還是事後協助消毒等等，這些SOP如果能夠再確立，相信災害來臨的時候，大家是可以撐得住的。最後沈伯洋說，都是到現場看，發現有哪些不足的地方，提出建議，希望市政府能夠改善。覺得大家都是互相討論求進步，因為大家都是想保護這個城市的市民而已，「不希望又變成政治口水」。