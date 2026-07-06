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北京眼裡容不下「綠共」二字？這場大遊行成關鍵

中國近日正式實施《民族團結進步促進法》，引發國際社會高度關注，民進黨嚴厲譴責中共利用惡法進行「跨國鎮壓」；國民黨則反擊稱，綠營將《團促法》抹黑成統戰，完全背離台灣民意。對此，台大政治系名譽教授明居正示警，哪天台灣真被對岸統治之時，這群國民黨立委恐怕也成被清算的對象。明居正日前在網路節目《下班瀚你聊》表示，《團促法》最值得注意之處，在於法條中大量使用「應當」等字眼，這類用語在一般法律中並不常見，因為缺乏明確界線，卻具有高度強制意味。他指出，依照中共的法律邏輯，「應當」代表人民必須履行相關義務，而《團促法》則是將「熱愛中國共產黨」與「維護國家統一」視為公民應盡責任，成為整部法律的核心精神。明居正進一步分析，在《團促法》的架構下，即使沒有公開主張台獨，只要未積極支持中共所定義的「民族團結」，都有可能被視為違法。他直言，台灣社會中無論是支持中華民國、主張維持現狀，或是支持台灣獨立，只要不接受中國共產黨的統治，都可能被貼上「破壞民族團結」的標籤，甚至成為未來執法的對象。主持人黃暐瀚詢問《團促法》對台灣可能帶來的實際影響時，明居正舉例指出，2025年藍白陣營曾發起「反綠共、戰獨裁」大遊行，當時以「綠共」批評民進黨，光是這一個字眼，等有一天台灣真的被對岸統治的時候，這些國民黨立委，恐怕也將成為清算的對象。