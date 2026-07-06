巴威颱風（國際命名：Bavi）預估周五開始襲台，在這之前各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布「高溫資訊」，今（6）日白天彰化縣、臺南市為橙色燈號，有38度極端高溫；臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣為橙色燈號，將連續出現36度高溫；南投縣、嘉義縣為黃色燈號。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：06日白天
📌高溫橙色38燈號：彰化縣、臺南市
📌高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：南投縣、嘉義縣
氣象署預報員趙竑說明，今天至周四各地高溫約33至35度，大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區有36度高溫發生機率；周五至下周日水氣增多，氣溫略為下降，但感受仍偏炎熱。
周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨，風勢也較明顯。周日颱風遠離，但西半部、東南部仍有明顯陣雨或雷雨，其他地方漸漸轉陣雨、有空檔的天氣型態。
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📍影響時間：06日白天
📌高溫橙色38燈號：彰化縣、臺南市
📌高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、臺中市、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣
📌高溫黃色燈號：南投縣、嘉義縣
周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨，風勢也較明顯。周日颱風遠離，但西半部、東南部仍有明顯陣雨或雷雨，其他地方漸漸轉陣雨、有空檔的天氣型態。