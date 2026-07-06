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▲巴西中後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）（右）本場多次與哈蘭德直接對位，全部趨於下風，賽後被多方專家罵爆。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃稍早迎來焦點大戰，挪威靠著「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）連進2球，終場2：1淘汰巴西，下半場出現的誇張一幕，更在賽後引發全世界關注。比賽第68分鐘，巴西190公分主力中後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhães）嘗試衝撞阻擋哈蘭德，結果後者沒有影響、成功傳球，加布里埃爾自己反而反彈倒地，盡現哈蘭德誇張的身體素質。哈蘭德自登錄職業賽場以來，便靠誇張的身體能力與強悍對抗，於英超書寫個人進球歷史，本場第68分鐘，他接獲傳球後於禁區外盤帶，效力英超兵工廠的巴西190公分主力中後衛加布里埃爾，主動衝撞試圖阻擋哈蘭德，但哈蘭德憑藉強大核心力量穩住，反而是主動尋求對抗的加布里埃爾，被強大的反作用力「反彈」直接倒地。這一幕因為視覺效果太過震撼（防守球員想撞人卻自己被撞飛），迅速在社群媒體與球迷間引發瘋傳與熱議，讓球迷讚嘆哈蘭德的身體素質，「我到底看了什麼？」、「撞到他你自己會回彈」、「他像一堵牆」實際上，加布里埃爾擁有190公分、90公斤體型，是全世界最強壯、高大的中後衛之一，無奈遇上的是195公分、94公斤的哈蘭德，最終 也只能甘拜下風。另外，關於哈蘭德身體素質還有不少新聞，除了具備強壯體格，他最高衝刺時速飆破36.3公里／小時，比肩奧運短跑選手。另外，哈蘭德也曾在個人紀錄片中展示自己的冰箱，他不喝自來水，只喝經過複雜過濾系統的純淨水，而且每天攝取高達6000大卡熱量，並推崇傳統的北歐飲食，特別喜歡吃一般人少吃的牛心和牛肝，攝取其中豐富的鐵質、維生素與優質蛋白質。