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▲Stray Kids在2024年於高雄開唱時，因強碰康芮颱風而緊急宣布延期一天。（圖／翻攝自X@Stray_Kids）

韓國女團NMIXX日前宣布將於7月11日、12日首次到高雄巨蛋連唱兩天，讓粉絲都非常期待。不料這場演唱會卻可能出現變數，今年第9號颱風「巴威」目前已達強颱等級，預計於本週五（10日）、六（11日）最接近台灣，剛好強碰NMIXX第一天的場次，粉絲都非常緊張是否會停班停課，不過根據JYP娛樂同團Stray Kids之前的處理方式，當時遇停班停課時是延後一天，但NMIXX有兩場就不得而知。《NOWNEWS今日新聞》也進一步詢問主辦單位理想國，但至截稿前尚未獲得回應。NMIXX在11日的演唱會很可能強碰巴威颱風，讓粉絲都擔心會停班停課，導致演唱會取消。不過根據同屬JYP娛樂團體Stray Kids，在2024年11月2日於高雄國家體育場開唱時，剛好碰到康芮颱風，當時高雄市達到停班停課標準，Stray Kids無法開唱，便於開唱前的10月30日緊急宣布演唱會延後一天，無法參加的粉絲，則會給予退票。不過當時Stray Kids的演唱會只有一場，而這次NMIXX則有兩場，是否會比照辦理就不得而知。而目前已有大批粉絲到主辦單位理想國的FB留言，擔心詢問是否會照常舉辦、或是延期、最糟的情況就是取消，但目前理想國都尚未回應。NMIXX自2022年出道以來，以獨特的「MIXX POP」風格打開知名度，融合多種音樂元素的曲風讓人耳目一新，代表作品如〈O.O〉、〈DICE〉、〈Love Me Like This〉等歌曲，不僅展現高難度唱跳實力，也累積大批死忠粉絲。近年更持續進軍海外市場，拓展國際影響力。團體去年推出首張正規專輯《Blue Valentine》，成功寫下音樂生涯重要里程碑，主打歌在韓國主要音源平台表現亮眼，並獲得樂評與粉絲的高度評價。