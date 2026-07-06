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凱恩賽後接受官方訪問時，一開口便是沙啞到幾乎失聲，他苦笑表示：「這是一場瘋狂的比賽。我們必須戰鬥，必須想辦法贏下來。我剛剛一直在唱歌，現在真的說不出話了。」他接著表示，面對高原主場、少打一人的逆境，以及全場壓力，英格蘭最終仍找到贏球的方法，「所有不利因素都擺在我們面前，但我們做到了。」 受訪畫面迅速在X平台瘋傳，大批球迷笑翻留言：「他甚至連話都說不清楚」、「凱恩真的在球場上拼盡了全力……包括他的嗓音。」、「凱恩在球場上拼盡全力，甚至喊破嗓子，這才是真正隊長的風範。」、「看得出來記者在努力憋笑。」



受訪畫面迅速在X平台瘋傳，大批球迷笑翻留言：「他甚至連話都說不清楚」、「凱恩真的在球場上拼盡了全力……包括他的嗓音。」、「凱恩在球場上拼盡全力，甚至喊破嗓子，這才是真正隊長的風範。」、「看得出來記者在努力憋笑。」 一戰寫兩大神紀錄 完成史上第一人尷尬壯舉



除了「燒聲」成為話題，凱恩此役也再次改寫世界盃歷史。他在第60分鐘穩穩操刀12碼罰球命中，替英格蘭取得3：1領先；不過隨後他又在禁區內犯規，送給墨西哥一記12碼，讓對手追回一球。



除了「燒聲」成為話題，凱恩此役也再次改寫世界盃歷史。他在第60分鐘穩穩操刀12碼罰球命中，替英格蘭取得3：1領先；不過隨後他又在禁區內犯規，送給墨西哥一記12碼，讓對手追回一球。 根據Opta統計，自1966年開始有完整世界盃數據以來，凱恩成為史上第一位在同一場世界盃比賽中，既罰進12碼、又送給對手12碼的球員。賽後談到那次犯規判決，凱恩表示：「我認為自己先碰到了球，但今天就是這種比賽。很多判決對我都不利，不過最後結果才是最重要的，我很高興球隊贏了。」



根據Opta統計，自1966年開始有完整世界盃數據以來，凱恩成為史上第一位在同一場世界盃比賽中，既罰進12碼、又送給對手12碼的球員。賽後談到那次犯規判決，凱恩表示：「我認為自己先碰到了球，但今天就是這種比賽。很多判決對我都不利，不過最後結果才是最重要的，我很高興球隊贏了。」 單季73球超越穆勒 川普也發文盛讚



凱恩本場進球不只是帶領英格蘭晉級，更讓他完成另一項歷史里程碑。這顆12碼是他本賽季代表俱樂部與英格蘭國家隊攻進的第73球，正式超越德國傳奇穆勒（Gerd Müller）1972-73賽季創下的72球紀錄，成為歐洲足球史上單季（俱樂部＋國家隊）進球最多的球員。



凱恩本場進球不只是帶領英格蘭晉級，更讓他完成另一項歷史里程碑。這顆12碼是他本賽季代表俱樂部與英格蘭國家隊攻進的第73球，正式超越德國傳奇穆勒（Gerd Müller）1972-73賽季創下的72球紀錄，成為歐洲足球史上單季（俱樂部＋國家隊）進球最多的球員。 放眼全球足球歷史，目前仍只有阿根廷球王梅西（Lionel Messi）2011-12賽季締造的82球高於凱恩。凱恩火燙的表現甚至吸引美國前總統川普（Donald Trump）關注。他在社群平台Truth Social發文盛讚：「英格蘭的哈利・凱恩是一位偉大的球員！！！」



放眼全球足球歷史，目前仍只有阿根廷球王梅西（Lionel Messi）2011-12賽季締造的82球高於凱恩。凱恩火燙的表現甚至吸引美國前總統川普（Donald Trump）關注。他在社群平台Truth Social發文盛讚：「英格蘭的哈利・凱恩是一位偉大的球員！！！」 英格蘭8強強碰挪威 凱恩續拚金靴



目前凱恩已在本屆世界盃攻進6球，持續穩居金靴熱門人選。接下來英格蘭將在8強迎戰爆冷淘汰巴西的挪威，屆時凱恩也將與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）上演備受矚目的頂級射手對決。



目前凱恩已在本屆世界盃攻進6球，持續穩居金靴熱門人選。接下來英格蘭將在8強迎戰爆冷淘汰巴西的挪威，屆時凱恩也將與挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）上演備受矚目的頂級射手對決。 而對於一路陪伴球隊征戰的英格蘭球迷，凱恩最後也以沙啞嗓音感謝：「球迷真的太不可思議了，他們給了我們最大的支持，我現在真的激動到快說不出話了。」



而對於一路陪伴球隊征戰的英格蘭球迷，凱恩最後也以沙啞嗓音感謝：「球迷真的太不可思議了，他們給了我們最大的支持，我現在真的激動到快說不出話了。」

2026年世界盃16強賽，英格蘭歷經一場驚心動魄的激戰，最終以3：2擊敗地主墨西哥，連續3屆挺進世界盃8強。身為隊長的凱恩（Harry Kane）踢進關鍵12碼罰球、送出助攻。賽後接受訪問時凱恩因整場比賽不停指揮、吶喊導致「完全燒聲」，沙啞到幾乎說不出話，訪問影片隨即在社群平台X瘋傳，讓全球球迷笑翻。此外凱恩驚人的破紀錄表現，讓美國總統川普（Donald Trump）都忍不住在社群發文大讚：「太偉大了。」