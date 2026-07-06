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▲何昱奇在臉書發文，支持李洋，更希望改革真正落實。（圖／何昱奇提供）

首任運動部長李洋近日爆「被請辭」傳聞，引發政壇與體育界高度關注與議論。對此，中華民國運動彩券公會理事長何昱奇在臉書發文，外界不應只聚焦政治攻防，而應回歸運動改革本質，檢視運動部成立近一年來，究竟交出了哪些具體成績，以及第一線基層聲音是否真正被聽見。何昱奇指出，不少民眾支持李洋，除了期待改革，更重要的是肯定他過去為台灣奪下奧運金牌所帶來的榮耀與感動。然而，光環終究不能取代施政成績。他認為，運動部成立將近一年，若改革缺乏實際政策成果與有效溝通，再高的人氣也可能逐漸消耗。何昱奇說，有人認為李洋是因為改革而得罪既得利益者，但他認為事情沒有這麼簡單。例如所有運動補助、培訓及基層發展資源，有相當大一部分來自全國運動彩券的銷售，第一線經銷商正是創造財源的最前端執行者。過去體育署長如何卓飛、鄭世忠等人，都會主動接見經銷商代表、傾聽基層困難；然而運動部成立後，許多新上任的事務官態度冷淡高冷，基層多次提出修法與運彩制度改革，皆未獲重視。「部長聲量提高了，不代表底下的行政體系就可以躲在部長背後，對第一線的聲音充耳不聞。」何昱奇說，這一年來他多次提出修法建議，也提出運動彩券制度改革方向，但究竟有沒有任何主管，把他的理念完整呈報給部長?他甚至曾聽到督導小組提出「下一屆可以不要經銷商，這樣政府的盈餘會更多」的荒謬建議，嚴重忽視全國數千名經銷商的生計，也忽略運彩制度建立以來，經銷商扮演的重要角色。他強調，自己並非任何單項協會成員，也從未領過體育補助，他支持改革，但改革從來不是二分法，不能把舊體制的人全部打成既得利益者。真正的改革，是在改變制度的同時，也提出可以落地、能被社會接受的替代方案，讓改革能夠長久，而不是只留下對立。何昱奇說，像林鴻道等許多企業前輩多年來持續投入體育，靠的是社會責任而非法律義務。國家財政排序中體育往往非首要，若政府缺乏溝通手腕、讓企業界寒心，未來預算缺口將難以填補。他強調，一位好的運動部長，不只是要有理想，更要整合各方力量，尊重第一線、傾聽不同意見。他想提醒執政黨，不要誤以為任用一位奧運金牌選手擔任部長，就等於能自然贏得所有民心。人民支持的是成果，不是光環；支持的是治理能力，而不是掌聲。如果缺乏溝通、缺乏整合，再高的人氣也可能逐漸消耗。距離年底已經不遠，掌聲究竟能不能轉化為真正的民意支持，相信答案，終究會由人民來決定。