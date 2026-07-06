美國總統川普（Donald Trump）再度槓上義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）？他在自家社群平台Truth Social上，分享一張以梅洛尼為主角的迷因圖片引發熱議，畫面裡，梅洛尼似乎在「仰望」川普，後者還配上一句：「需要保護令（Restraining order needed）」，暗示這位歐洲領導人對自己過度著迷。
根據《The Daily Beast》報導，身為歐洲右派重要領袖之一，梅洛尼曾多次與川普的公開互動，2人關係原本不錯，川普也曾稱讚梅洛尼是了不起的女性、真正的領導人。然而，上個月川普在參加七國集團（G7）峰會後受訪，竟爆料稱梅洛尼「乞求與他合照」，此言一出讓梅洛尼怒不可遏，還罕見拍片正面反擊，痛批川普的說法「完全捏造」，強調義大利從不會卑躬屈膝乞求任何人。
面對梅洛尼的怒火，川普顯然不當一回事，還在社群平台上繼續抨擊對方，嘲諷她在義大利人氣很低，指責義大利沒在美國對伊朗的戰爭中幫上忙。
報導提到，川普新貼出的這張照片，很可能只是2人互動時被攝影機捕捉的瞬間，但經過重新剪輯、配上文字後，被塑造成梅洛尼「一直盯著川普看」的效果，截至目前為止，梅洛尼本人及義大利政府尚未對這張圖片做出回應。
分析認為，川普經常透過網路迷因與戲謔貼文製造話題，即使對象是友好國家的領導人也不例外，反對者批評川普這些舉動涉及性別歧視，直言將女性領袖描繪成「迷戀」男性政治人物的行為並不恰當。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對梅洛尼的怒火，川普顯然不當一回事，還在社群平台上繼續抨擊對方，嘲諷她在義大利人氣很低，指責義大利沒在美國對伊朗的戰爭中幫上忙。
報導提到，川普新貼出的這張照片，很可能只是2人互動時被攝影機捕捉的瞬間，但經過重新剪輯、配上文字後，被塑造成梅洛尼「一直盯著川普看」的效果，截至目前為止，梅洛尼本人及義大利政府尚未對這張圖片做出回應。
分析認為，川普經常透過網路迷因與戲謔貼文製造話題，即使對象是友好國家的領導人也不例外，反對者批評川普這些舉動涉及性別歧視，直言將女性領袖描繪成「迷戀」男性政治人物的行為並不恰當。