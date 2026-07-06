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▲刑事警察大隊分析，詐團常利用社群平台，以低價販售小農產品、限量公仔、戰鬥陀螺及演唱會門票等商品，再假冒「7-11賣貨便」、「全家好賣+」或物流平台，要求買家點擊假網站連結(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中市警方持續強化打詐策略，結合科技防詐與警銀合作，成效顯著。根據刑事警察局統計，台中市今年6月詐欺案件受理1,585件，較去年同期減少789件、下降33.2%，財損金額更大幅減少7.2億元、降幅達60.3%。其中，第二分局推出「阻詐零時差QR Code簡訊通報機制」，讓金融機構及超商第一時間通報疑似詐騙案件，成功攔阻2起詐騙；警方也持續分析最新詐騙手法，提醒民眾慎防假購物、假客服及「實名認證」陷阱。第二分局表示，永興派出所近期在轄內金融機構及超商設置「阻詐零時差QR Code簡訊通報機制」，行員或店員只要掃描QR Code即可快速通報警方，員警同步接獲訊息後立即趕赴現場查證，爭取攔阻黃金時間。該機制上線後隨即成功攔阻兩起案件。第一起為70多歲張姓老翁辦理金融卡補發時，向行員表示欲申請高達20萬澳元（約新台幣440萬元）的「創業補助」，並稱只要提供存摺及金融卡即可取得補助。警方到場後指出，政府補助不會委由民間公司代辦，更不可能要求交付金融帳戶資料，成功阻止老翁淪為人頭帳戶。另一起則是一名70多歲徐姓婦人欲提領76萬元並全數換成2,000元鈔票，對提款用途及交付對象說詞反覆。警方分析其疑似遭詐騙集團操控，經與行員耐心勸說後，婦人最終放棄提款，成功保住積蓄。刑事警察大隊分析，近期網路購物詐騙仍居高不下，詐團常利用Facebook、Instagram等社群平台，以低價販售小農產品、限量公仔、戰鬥陀螺及演唱會門票等商品吸引民眾，再假冒「7-11賣貨便」、「全家好賣+」或物流平台，要求買家點擊假網站連結，並以「未完成實名認證」、「金流驗證」等理由，引導加入假客服LINE。警方指出，假客服隨後會要求民眾分享手機畫面、操作網路銀行、開啟無卡提款功能，甚至翻拍QR Code付款碼及提供OTP驗證碼，藉此盜領存款。近期一名36歲蔡姓男子就在Threads購買熱門玩具「戰鬥陀螺」，依賣家指示點擊偽造的「賣貨便」網站，並依假客服要求操作網銀及無卡提款，不到一小時便損失13萬元。警方統計，今年台中市因「戰鬥陀螺」交易遭詐案件已達62件。警方提醒，暑假及畢業季期間，除應慎防網路購物詐騙，也要提高警覺避免落入高薪求職陷阱，切勿提供金融帳戶、提款卡或代領款項，以免淪為詐騙集團的人頭帳戶或共犯。若遇到要求「實名認證」、「驗證帳戶」或操作ATM、網路銀行等情形，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線查證，以守護自身財產安全。