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尹乃菁請辭不單純？韋安點出最沈重的提醒

韋安再批鄭麗文：以為連美中政策都以她為中心

國民黨主席鄭麗文上任後，多次針對兩岸議題發表親中立場，引發黨內外不少爭議，更被貼上「票房毒藥」、「敗票女王」等標籤，不過，她本人卻稱「一點都不擔心」。對此，媒體人韋安直言，藍營目前面臨的最大危機，正是身為一黨主席的鄭麗文，不但未能整合黨內力量，反而讓整個政黨圍繞著她個人運作。媒體人尹乃菁日前請辭國民黨文傳會主委，並坦言離職主因是無法獲得鄭麗文的充分授權，在面對主持人王淺秋追問兩人是否還是「姊妹淘」？她僅笑稱「很會問喔」，未正面回應。此外，尹乃菁還形容，國民黨是一個「很嚇人的組織」，雖然已在野10年、人力大幅縮減，但行政流程依舊維持高度官僚體制，「光一個公文等簽呈下來，總統大選都打完了」。韋安提到，尹乃菁早在5月12日便提出辭呈，但直到鄭麗文結束美國行程、於6月16日返台後，才正式卸下職務。他認為，尹乃菁的離開，並非只是外界眼中的閨蜜分道揚鑣，而是透過實際行動，溫和地向所有關心國民黨的人發出一項沉重警訊：「鄭麗文領導下的國民黨，到底出了什麼問題？」韋安進一步指出，一名政黨主席最重要的工作，本應是整合黨內意見、協調各方力量，並凝聚全黨向心力；然而，過去8個月來，外界看到的卻不是國民黨集體運作，而是所有焦點與決策幾乎都圍繞著鄭麗文一人。除了黨內運作之外，韋安也質疑，鄭麗文似乎認為，不只是國民黨，包括中國、美國在兩岸政策上的布局，也都會以她為中心運轉。他感嘆，這種心態恐怕才是國民黨目前真正面臨的危機，也是尹乃菁最終選擇請辭，所留下值得全黨深思的提醒。