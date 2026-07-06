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國防教育需反映當前真實威脅 並重視反情報

忠誠教育應廣泛存在於民主公民社會

國軍「反共愛國教育」自民國54年起辦理，民國91年更名為「愛國教育」，今年再次恢復為「反共愛國教育」。對此，民進黨立委陳冠廷表示，任何民主國家都會透過軍事教育與公民教育，讓軍人理解自己守護的對象、土地與制度，也讓官兵清楚辨識國家面臨的敵情威脅。尤其對未來將擔任軍官、士官的領導階層而言，這樣的教育有其必要性。陳冠廷指出，愛國教育的重點在「教育本身」，而非口號或教條。真正有意義的國防教育，必須反映台灣當前面對的真實威脅，包括中共對台軍事壓力、情報蒐集、組織滲透、認知作戰，以及透過各種方式探刺我國軍部署與機敏資訊的行動。陳冠廷強調，國軍在恢復相關教育的同時，更應注重「反情報教育」。官兵不只要知道敵人是誰，也要知道敵人如何接觸、滲透、吸收與蒐情；在日常勤務、社群媒體、人際往來、退伍轉銜等過程中，可能面臨哪些安全風險。反情報意識不能只停留在保密宣導，而應成為國軍教育中的具體能力。陳冠廷表示，相關課程應具備「技術力」，具體說明現行國軍面對的各類挑戰，包括假借商業合作、宗教團體、退伍軍人組織、地方人脈或網路社群進行接觸與蒐情的可能模式，並讓官兵理解如何辨識異常接觸、如何通報，以及如何保護個人與單位資訊安全。唯有將敵情教育、保密教育與反情報教育結合，才能把課堂認知轉化為實際警覺與防衛能力。陳冠廷也指出，忠誠教育不只存在軍隊之中。包括美國在內的民主國家，從學校到社會，都會透過公民教育說明國家代表什麼價值、為什麼值得守護。台灣所要守護的，也不只是土地，更是民主制度、自由生活、醫療制度、教育制度，以及人民選擇自己生活方式的權利。陳冠廷強調，外在威脅之所以令人擔憂，正是因為威權勢力企圖改變台灣人的生活模式與制度選擇。因此，愛國教育不是要求人民愛特定政黨，也不是要求大家喊同一種口號，而是讓國民對自己的國家、家園與民主生活建立基本共識。陳冠廷最後表示，民主國家的愛國教育，愛的是台灣，愛的是中華民國，愛的是人民共同生活的家園。面對國防教育議題，各界應回到教育本身，不應簡化成政治標籤。台灣需要成熟、自信、符合民主價值的國家認同教育，也需要更具體、更務實的反情報教育，讓軍人知道為誰而戰，也知道如何防範敵人滲透。