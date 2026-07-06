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台大醫院設置集氣區 盼留言祝福吳明賢

台大醫學院長吳明賢日前因病危送至台大醫院救治。台大醫院院長余忠仁今（6）日表示，吳明賢院長仍住加護病房，尚未清醒，也是「最後最困難的一關」，希望能順利恢復。吳明賢日前因病危送醫，各界相當關心，余忠仁也曾發布院內公開信，提到院長病情穩定，持續恢復。今日他再度接受媒體聯訪時表示，吳明賢院長還沒清醒，其他身體功能都好；而最後最困難的這一關，的確是在神志恢復。余忠仁說，這需要等待，因為沒有很好的藥物可使用。他強調，一定會維持最好的照護，盼吳明賢院長能順利清醒、恢復。台大醫院2樓的會議室外公共空間也設置留言區，希望替吳明賢集氣。公告上提到「親愛的老師、同仁及貴賓您好：一句祝福，一份力量。誠摯邀請您留下一段祝福或鼓勵的話語，讓我們共同匯聚溫暖的心意，陪伴吳院長度過休養時光。所有留言將整理成冊，轉贈給吳院長，願每一份祝福都化為康復的力量。感謝您的愛與關懷，祝福大家平安順心。」