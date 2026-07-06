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聯合稽查重點擺在學校、團膳等業者

新北市已成立專區網頁並配合中央溯源 讓民眾安心

中聯油脂的大豆沙拉油原料檢出含一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥物署已公布257家業者資訊。新北市長侯友宜今（6）日對此表示，食安絕對沒有模糊空間，資訊越透明民眾越安心，市府第一時間就指示跨局處聯合稽查，鎖定學校自立午餐、團膳業者及使用疑慮油品的相關行業，並宣布成立食安專區公布相關資訊及衛教宣導，讓民眾完全掌握狀況。針對致癌油風暴，侯友宜今出席「市立圖書館板橋分館拆除暨新建工程」開工典禮時表示，食安絕對沒有模糊空間，尤其食安資訊越透明越好，民眾會更放心。新北市在第一時間就指示跨局處聯合稽查，稽查重點擺在學校自立午餐、團膳業者，以及各行各業使用有疑慮油品的地方。侯友宜提到，新北市府同時也將整個食安事件相關資訊，成立專區公布上網，讓民眾可以主動查閱新北市目前的作法及衛教宣導，讓民眾完全掌握狀況。除了讓資訊更透明，市府也不斷聯合稽查，讓學校、讓所有地方都能安心。此外，侯友宜說，新北市府也配合中央食藥署，針對問題油品下架情形做源頭溯源，並在油脂檢驗上，讓聯合稽查小組不斷稽查，讓民眾在新北市得到更安全的食品保證。