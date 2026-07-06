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中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。對此民進黨台北市長參選人沈伯洋今（6）日上午與食藥署開會確認處理進度，受訪時表示，問題油品流向涉及多層供應鏈，地方政府應依法查核、掌握通路並向中央回報，中央則負責彙整全國資訊、協調下架與公開說明，兩者缺一不可。針對問題油品最新進度，沈伯洋指出，食藥署7月1日公布批號後，各地方政府即依批號追查下游流向，受影響業者名單也持續更新。由於地方查核、回報到中央彙整公布需要一定作業時間，隨著供應鏈逐層追查，相關名單仍將持續增加。沈伯洋表示，依現行法令及食安查核分工，地方政府應依公布批號，持續追查轄內廠商、通路及使用情形，並迅速回報；因此，地方政府不能只等待中央交付完整名單，而應主動追查轄內廠商、餐廳、學校與通路；中央也應積極協調，將各地資訊完整串接。針對北市府將責任指向中央，沈伯洋表示，食安制度本來就是中央與地方分工協作，把所有責任推給任何一方，都無助於釐清問題油品流向。他指出，地方多查一層，中央就能多公布一層；政治口水不會讓名單多一筆，中央與地方唯有緊密協作，才能有效守住食安防線，保障民眾健康。沈伯洋也強調，監督中央與要求地方善盡責任並不衝突，現在應把力氣放在追查、下架及資訊公開。沈伯洋表示，自己已建議食藥署建立固定更新機制，每天定時綜整地方政府回報的業者、通路及產品名單。針對下架標準，主張第一層與第二層受影響產品都應先行下架，且標準從一開始就應一致，待檢驗確認安全後再恢復上架，避免標準反覆造成民眾疑慮。他也建議食藥署製作簡明指引，協助民眾透過批號、有效日期及產品資訊，判斷家中油品是否受到影響。