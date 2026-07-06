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演員施柏宇近期化身「空中飛人」，短短10天內接力飛往法國巴黎、泰國曼谷，完成兩場國際品牌重要活動，緊湊行程橫跨歐亞兩地，繼日前受邀出席Louis Vuitton品牌活動後，又馬不停蹄飛往曼谷，出席資生堂品牌快閃活動，甚至圓夢二度與女神Lisa見面，只見Lisa依偎在他身旁，乍看之下以為是官宣的CP合照，讓施柏宇大喊：「這不是AI，是夢想成真！」而這也是施柏宇第二度與女神接觸，施柏宇在3月同樣受資生堂邀請出席品牌活動時就曾見面，只不過這次終於如願與Lisa留下合照，還有機會開心聊天、近距離交流。對於接連圓夢見到一直非常欣賞的Lisa與孔劉，讓施柏宇直呼相當幸運。他曾透露，如果未來有機會與Lisa合作，希望能以戲劇形式同台，甚至笑說：「就算演她的助理、當個小跟班也很開心。」此外，他日前出席LV品牌活動時巧遇心目中的演員男神孔劉，事後在社群分享：「最近真是幸運，能夠見到這麼多喜歡的演員，真的是給我滿滿的動力，我要成為更好的演員！」而在曼谷資生堂活動現場，他也與泰國人氣男演員Win Metawin開心合影，留下難得的跨國交流畫面。除了時尚工作之外，施柏宇目前也正如火如荼投入奇幻愛情影集《愛上外星情人》拍攝，全新電影《立入禁止：梧枝鎮凶宅》以及影集《微醺大飯店1980s》也將陸續與觀眾見面，戲劇、時尚雙線同步衝刺，他笑說：「真的等不及把新作品帶給大家，希望很快能跟大家見面。」