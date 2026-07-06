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福岡航線攜手竹乃屋

大阪航線揪丸福珈琲店

中華航空攜手福岡在地居酒屋名店「竹乃屋」及大阪老字號喫茶店「丸福珈琲店」，推出期間限定高空日式饗宴，即日起至9月30日搭乘從日本福岡、大阪返台的航班，就能品嚐由日本職人精神匠心打造的美饌，精緻重現餐廳內佳餚，每一口都蘊含濃濃的日式風味。「竹乃屋」起源於福岡博多，以燒鳥及各式雞肉料理為招牌，在九州地區享有極高人氣。為慶祝華航福岡航線開航50周年、竹乃屋創立 50周年雙喜臨門，此次特別推出兩艙等主餐聯名菜色，在福岡飛往桃園、高雄的航班上供應。商務艙以九州盛產的鰻魚作為主角，端出主菜「蒲燒鰻魚」，肉質綿密細嫩的鰻魚刷上鹹中帶甜的醬汁，是令人難以忘懷的和風滋味；經濟艙主菜則以竹乃屋最拿手的雞肉料理設計「香烤雞腿與肉丸佐海苔絲飯」，經過燒烤充滿香氣的雞腿肉丸撒上日式海苔絲，搭配出老少咸宜的經典美味。大阪的「丸福珈琲店」是當地最具代表性的老字號喫茶品牌之一，適逢華航桃園-大阪關西機場航線開航20周年里程碑，特別為大阪飛往桃園、高雄的航班精心設計餐點。經濟艙旅客則可享用「丸福布丁」做為餐後甜點，滑潤布丁搭配細緻焦糖呈現日式甜品經典的層次感。商務艙套餐從前菜的玉子燒、鮮蝦玉米醬田園沙拉，到主菜雙選項「廣式燒豬五花佐米飯」、「經典慢燉牛肉佐馬鈴薯泥」，以及隨餐的蜂蜜麵包，餐後再來一份「丸福特製珈琲捲」畫上充滿幸福感的句點。台灣出發的餐飲持續與大腕燒肉、T+T、小小樹食、雙月等知名餐廳合作，定期研發更換新菜色，點心及飲品也引進法朋烘焙甜點坊、天仁茗茶 913 茶王、美國 Peet’s coffee、BLAH BLAH Bar 調酒等品項。