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日本資深演員佐藤二朗與橋本愛爆發職場騷擾爭議，演藝事業持續受到衝擊，甚至傳出遭電視劇《大搜查線》新作切割，被富士電視台臨時換角，不過事件今（6）日出現逆轉，《大搜查線》導演出面澄清，強調沒有撤換佐藤二朗，會等爭議落幕後由原班人馬回歸演出。佐藤二朗日前遭《週刊文春》爆料，拍攝期間對橋本愛做出未經允許的肢體接觸，還闖進休息室把人家罵哭等行為；為此佐藤二朗本人則多次發文反駁，強調報導內容偏頗；經紀公司也發布長文力挺。不過另一方面，富士電視台在調查後，曾對他的言行祭出「嚴重警告」，認定這是嚴重騷擾，甚至直接跟佐藤二朗切割，還傳出《大搜查線 N.E.W. 奔馳吧！大都會》衍生劇在開拍前一天突然喊卡，因為富士電視台要求「強行換角」，導致劇組全面停工。不過《大搜查線》系列總導演本廣克行本月4日發聲駁斥傳聞，強調目前只是「暫時中止、重新調整」並非換角，他更透露自己早已規劃好「佐藤二朗對決青島刑警」的精彩橋段，非常期待事件平息後，繼續由原班人馬完成拍攝。