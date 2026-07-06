暑假美食優惠開吃！福勝亭表示，推出「人氣定食快閃週」活動，今（6）日起開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食都「現省31元」只要199元，內用搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽；勝博殿來台21年全面升級新菜單，首發店新光三越天母店「免收服務費」限時優惠一覽。
福勝亭：開運豬排定食「省30元」！暑假199元優惠菜單
福勝亭暑假推出「人氣定食快閃週」，7月6日至7月12日活動期間，憑活動截圖至福勝亭全台門市內用或外帶，可享定食優惠價199元；定食均附日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機），內用還可享白飯、味噌湯及高麗菜絲免費續加吃到飽。
◾️「開運豬排定食」特價199元（原價230元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食」特價199元（原價230元）
7月福勝亭同步加碼三商i美食APP會員專屬優惠，每月10日會員日，會員可享單點商品85折優惠。
勝博殿升級優惠！新光三越天母店：台灣獨家新菜單
日式炸豬排勝博殿登台逾21年，2026全新升級推出台灣獨家菜單，從食材挑選到日本直送全新餐具及擺盤視覺，都耳目一新。官方推薦：
◾️特選軟嫩棒腰內豬排套餐：選用一頭豬僅兩份、肉質柔軟的腰內部位，整塊原型肉不經過敲打，主打更多汁、更細緻的口感。
◾️炸海鮮組合套餐：經典炸豬排搭配生態養殖根島炸蝦、及炸海鮮（鮭魚、鮪魚、白身魚3選1），尤其鮭魚及鮪魚特別選用生食等級，炸至半熟搭配山葵醬油，可以同時吃到炸物卻帶有生魚片口感。
◾️京都風高湯豬排海鮮鍋膳：融合京都風經典料理元素「高湯」及「蘿蔔泥」，搭配勝博殿人氣腰內豬排、白身魚及炸蝦，提供鍋煮形式料理。
勝博殿全新風貌由來台第一家分店「新光三越天母店」作為首發店鋪，即日起至7月12日，用餐免收服務費！消費滿500元贈送「勝博殿品牌醬碟」、「滿千送百」商品抵用券（贈品數量有限送完為止）。
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◾️「開運豬排定食」特價199元（原價230元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食」特價199元（原價230元）
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日式炸豬排勝博殿登台逾21年，2026全新升級推出台灣獨家菜單，從食材挑選到日本直送全新餐具及擺盤視覺，都耳目一新。官方推薦：
◾️特選軟嫩棒腰內豬排套餐：選用一頭豬僅兩份、肉質柔軟的腰內部位，整塊原型肉不經過敲打，主打更多汁、更細緻的口感。
◾️炸海鮮組合套餐：經典炸豬排搭配生態養殖根島炸蝦、及炸海鮮（鮭魚、鮪魚、白身魚3選1），尤其鮭魚及鮪魚特別選用生食等級，炸至半熟搭配山葵醬油，可以同時吃到炸物卻帶有生魚片口感。
◾️京都風高湯豬排海鮮鍋膳：融合京都風經典料理元素「高湯」及「蘿蔔泥」，搭配勝博殿人氣腰內豬排、白身魚及炸蝦，提供鍋煮形式料理。
勝博殿全新風貌由來台第一家分店「新光三越天母店」作為首發店鋪，即日起至7月12日，用餐免收服務費！消費滿500元贈送「勝博殿品牌醬碟」、「滿千送百」商品抵用券（贈品數量有限送完為止）。