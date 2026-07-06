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讚三鶯線至少5萬人次疏散快 完整發揮功能

感謝市民好評 會查證與改善缺點

新北捷運三鶯線昨（5）日晚間傳出列車行駛途中突然觸發消防感測警訊，導致車廂一度暫停行駛並沒有冷氣，引發乘客關注。新北市長侯友宜今對此表示，他昨天假日特地再去搭一次三鶯線，親身感受人潮熱況，市民反映多為好評，但也收到部分待查證意見，盼持續改進讓三鶯線更安全便利。侯友宜今出席「市立圖書館板橋分館拆除暨新建工程」開工典禮時表示，非常謝謝新北市民這段時間踴躍搭乘三鶯線。禮拜六就達到7萬人次，禮拜天也不遑多讓，尤其能在短時間內將美術館行政園區5萬人次疏散完畢，他認為這正發揮了三鶯線原有的功能。侯友宜提到，他昨天特別利用假日再去搭乘一次，人潮真的很多。每一位市民碰到他，反映的都是非常多的好評，當然他也接到一些消息，是否需要去查證、了解，或還有哪些缺點需要改正，他都非常歡迎市民朋友反映。最重要的是，讓三鶯線不但安全、舒適、便利，還要做到無微不至，讓市民朋友能夠共享三鶯線的方便。侯友宜也說，謝謝市民朋友這2天十幾萬人來搭三鶯線，非常捧場。他相信三鶯線帶來的不只是觀光、文化，產業也一定會蓬勃發展。