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▲沃克曾加盟日職，首年出賽124場，繳出打擊率.271、23支全壘打、52分打點與長打率.515的成績，展現突出的長程炮火實力。（圖／樂天桃猿提供）

▲道威聖現年31歲，右投左打，身高188公分、體重98公斤，過去曾效力美國職棒休士頓太空人與辛辛那提紅人隊體系，並於2021年登上大聯盟，另外也曾轉戰韓職打出好成績。（圖／樂天桃猿提供）

樂天桃猿今（6）日正式宣布，與外籍野手Ronnie Dawson與Adam Walker達成加盟共識，中文譯名分別暫定為「道威聖」與「威克」。兩名外籍野手皆具備美國與亞洲職棒經歷，至於為何一口氣簽下雙洋砲，樂天球團也解釋原因，主要著重於兩人亞洲職棒經驗與即戰力條件，道威聖過去在韓職已有穩定實績，威克則具有日職一軍單季20轟以上資歷，能為打線提供不同型態的攻擊選項。道威聖現年31歲，右投左打，身高188公分、體重98公斤，過去曾效力美國職棒休士頓太空人與辛辛那提紅人隊體系，並於2021年登上大聯盟。2023 年轉戰韓國職棒培證英雄隊後，道威聖迅速展現適應亞洲棒球的能力，兩個球季合計出賽 152 場，繳出打擊率 0.332、上壘率 0.399、長打率 0.488，累積 203 支安打、45 支二壘安打、14 支全壘打與 86 分打點。2024 年球季，道威聖在韓職出賽 95 場，繳出打擊率 0.330、11 支全壘打、57 分打點與 OPS 0.906 的優異成績，可惜季中因外野守備碰撞造成膝部傷勢，提前結束球季。經過完整復健後，今年在美國大西洋聯盟出賽，效力 Lexington Legends 期間合計 31 場比賽，擊出 8 支全壘打、28 分打點，長打率達 0.581，展現復出後的競爭力與進攻效率。此外，道威聖今年在大西洋聯盟期間亦兼任教練相關角色，累積協助球員訓練與經驗傳承的經歷，展現其對棒球專業的投入與領導特質。威克現年34歲，右投右打，身高196公分、體重104公斤，過去曾在明尼蘇達雙城、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人、巴爾的摩金鶯及華盛頓國民等美職體系累積經驗，並於 2022 年加盟日本職棒讀賣巨人。沃克在日職首年即出賽124場，繳出打擊率.271、23支全壘打、52分打點與長打率.515的成績，展現突出的長程炮火實力。威克2026年球季效力Oisix新潟天鵝之皇隊期間，與台灣好手陽岱鋼成為隊友，持續在日本職棒二軍聯盟出賽，目前出賽 55場，擊出 13 支全壘打、33 分打點，長打率達0.538，仍保有出色的長打產能與打線威脅性。球團表示，本次補強主要著重於兩名球員的亞洲職棒經驗、打擊能力與即戰力條件。道威聖過去在韓職已有穩定實績，優異的攻擊穩定度且個人特質熱情正向；威克則是具有日職一軍單季20轟以上資歷的全壘打好手，能為打線提供不同型態的攻擊選項。球團也表示，兩名球員在評估過程中皆展現高度加盟意願，對於來台挑戰中華職棒充滿期待。道威聖已完成相關行政程序並向球隊報到；威克預計完成相關行政程序後向球隊報到，後續將依教練團安排投入訓練與比賽準備。樂天桃猿將持續檢視球隊戰力需求，透過外籍球員補強與現有陣容整合，為下半季賽程做好完整準備，期待兩位新洋將加入後，能為團隊帶來更多攻擊火力並激盪出更多競爭能量。