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▲女孩擔心弟弟被霸凌而學跆拳道，讓怪獸（右一）聽了忍不住落淚。（圖／相信音樂提供）

天團五月天大巨蛋演唱會昨晚（5日）來到第三場，除了經典歌、垃圾話環節，點歌也是粉絲們最期待的環節之一。其中一位身穿跆拳道服的女孩十分引人注目，她透露之所以會學跆拳道，是為了保護特殊生弟弟，擔心他在學校被霸凌，感人原因讓團長怪獸聽了忍不住落下男兒淚，此外女孩也點了一首〈溫柔〉，希望每個人都能溫柔對待弟弟。五月天昨晚點歌環節中，一位身穿跆拳道服的女孩引起怪獸注意，擁有黑帶的她當場展現一段，被問到為何想學跆拳道？女孩表示：「保護弟弟，因為他是特殊生，我怕他在學校會被霸凌。」讓怪獸聽了忍不住落淚，直呼：「真的受不了。」而阿信則表示，相信弟弟一定能感受到這份心意，以及姊姊的勇敢。此外，女孩也點了一首〈溫柔〉，透露原因：「希望每個人都能溫柔的心對待弟弟。」值得一提的是，阿信不但演唱〈溫柔〉，還親民與一家人自拍，讓女孩邊聽邊哭，場面十分感人、催淚。畫面曝光後，網友表示：「大爆哭的我看完後半的演唱會」、「願世上每個孩子，都能被這個世界溫柔以待，姊弟倆都好棒」、「第一次看五月天看到哭是阿信唱溫柔.…看到小女孩一直哭我也忍不住。」此外，不少粉絲也認為這就是為何會一直想看五月天演唱會的原因，直呼：「這已經算心理治療的演唱會了」、「那些只會嘴五月天一直開演唱會的，我們進場不是只是聽歌而已好嗎」、「這才是五月天傳遞的能量，好感動」、「7/12我也要跟老公小孩再次前往大巨蛋～～～讓五月天再次感動我們。」事實上，五月天歌迷的點歌板背後往往藏著許多催淚故事，像是抗癌重生、紀念逝去摯愛，或是向救災英雄與特殊教育奉獻者致敬等等，阿信也常因這些故事而數度哽咽，甚至走下台給予擁抱，讓全場感受到溫暖。