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▲《功夫女足》定檔。（圖／翻攝自微博@功夫女足）

周星馳新片《功夫女足》今（6）日官宣定檔，將在7月11日上映，海報中使用一名女足球員騰空飛踢的照片，一顆被大火燃燒的足球當作背景，視覺張力十足。主演卡司有張小斐、迪麗熱巴、張藝興，還有日本男星佐藤健客串，堪稱頂配。周星馳新片《功夫女足》今官宣將在7月11日全國上映，文案配上口號「心中這團火永不熄滅」，加上視覺張力十足的海報，讓影迷相當期待。《功夫女足》由周星馳編劇、執導，演員陣容堪稱是豪華頂配，由金雞獎影后張小斐，頂流女神迪麗熱巴以及偶像歌手張藝興主演，據悉三人為了這部戲提早進劇組，接受高強度的特訓。除此之外，日本男星佐藤健、團體AVANTGARDEY以及中國足球國手趙麗娜、饒舌歌手歐陽靖也都在客串名單中。《功夫女足》描述女子足球「峨眉隊」逆襲奪冠的故事，剛好2026世界盃足球賽將進行至7月19日，所有人都知道在期間上映是打鐵趁熱、非常應景，周星馳也在努力完成後製作業，希望可以搶搭話題。這部片除了他的號召力之外，張小斐、張藝興、迪麗熱巴等主角都具知名度與人氣，還請到韓國影帝宋康昊客串演出裁判，商業噱頭十足，票房受到各方矚目。