巴威颱風（國際命名：Bavi）未來72小時維持強度巔峰，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威颱風周四（7月9日）轉彎朝西北移動，周五（7月10日）傍晚，暴風圈將接觸台灣，周五夜至周六（7月11日）影響最劇，「北部、中部、宜花」將會是豪雨影響最劇烈的3個地區。
巴威颱風周四轉彎 強度將達顛峰
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風持續增強，未來72小時都將維持巔峰狀態，周四之前路徑，穩定偏西移動，周四下半天逐漸來到日本沖繩南方海域後，會在太平洋高壓西南側邊緣向西北偏轉。
巴威暴風圈周五觸陸 北部、中部、宜花影響最劇
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，巴威龐大的暴風圈，預估會在周五傍晚至夜晚「接觸台灣陸地」，隨後逐步籠罩北部、東部、中部上空，周五夜晚至周六，將會是影響最明顯的時段。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，無論巴威颱風最後是否直接侵襲或登陸台灣，各地都會相當有感，尤其「北部、中部、宜花」務必做好準備，可能迎來豪雨、豪雨等級以上的雨勢。
暴風圈擴大逼近 周五六全台轉雨北部恐豪雨
另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」則提及，預估未來3至4天，巴威颱風的暴風圈會再顯著擴大，台灣東部海面從周三深夜起，風浪就會顯著增強，本島在周四也會陸續出現間歇性強陣風，周五至周六整天是巴威颱風影響最大的時候，各地詳細的風雨狀況，仍需視未來巴威路徑調整狀況來判斷。
中央氣象署預報員趙紘則補充，周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，巴威颱風持續增強，未來72小時都將維持巔峰狀態，周四之前路徑，穩定偏西移動，周四下半天逐漸來到日本沖繩南方海域後，會在太平洋高壓西南側邊緣向西北偏轉。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，巴威龐大的暴風圈，預估會在周五傍晚至夜晚「接觸台灣陸地」，隨後逐步籠罩北部、東部、中部上空，周五夜晚至周六，將會是影響最明顯的時段。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，無論巴威颱風最後是否直接侵襲或登陸台灣，各地都會相當有感，尤其「北部、中部、宜花」務必做好準備，可能迎來豪雨、豪雨等級以上的雨勢。
另一個氣象粉專「觀氣象看天氣」則提及，預估未來3至4天，巴威颱風的暴風圈會再顯著擴大，台灣東部海面從周三深夜起，風浪就會顯著增強，本島在周四也會陸續出現間歇性強陣風，周五至周六整天是巴威颱風影響最大的時候，各地詳細的風雨狀況，仍需視未來巴威路徑調整狀況來判斷。
中央氣象署預報員趙紘則補充，周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。