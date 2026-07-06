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對比3年前民調 支持度、好感度全面下滑

黃國昌接掌大翻盤？林濁水盼：這個黨回神重建聲望

民眾黨近來接連陷入黨內風波，政黨支持度也持續走低，前立委林濁水將民調數據一對比竟發現，在黃國昌接掌黨主席後，民眾黨原本最具優勢的20至29歲年輕族群及高學歷選民，如今對該黨的觀感已出現大幅逆轉，堪稱「超級大換血」，他更語帶調侃地說：「厲害了，這個黨。」根據《美麗島電子報》民調指出，2023年6月時，民眾黨支持度達15.2%，正值聲勢高峰。其中，20至29歲族群對民眾黨的好感度高達58%，反感度僅27.4%；高學歷選民的好感度則有59.7%，反感度25.5%，顯示兩大核心族群對民眾黨皆抱持高度支持。不過，到了2026年6月，民眾黨的政黨支持度已下滑至7.0%。其中，20至29歲族群好感度降至26.2%，反感度則攀升至53%；高學歷選民的好感度也跌至23.7%，反感度則提高至62%，兩項數據皆呈現反感遠高於好感的局面。林濁水看了民調數據後表示，2023年6月是成立才5年的民眾黨聲望最高峰，不僅政黨支持度達15.2%，也是最受中立選民支持的政黨。他指出，當時最令人矚目的現象，就是20至29歲年輕族群與高學歷選民對民眾黨的好感度，都幾乎是反感度的兩倍。此外，在六都之中，民眾黨除了桃竹苗地區外，在第一大直轄市的表現也相當突出。然而，林濁水認為，自黃國昌接任黨主席後，短短幾年間，原本力挺民眾黨的年輕人與高學歷選民，態度幾乎全面翻盤，反感度甚至超過好感度一倍。他也指出，新北市如今更成為全台對民眾黨反感度最高的地區，而外界原先預期民眾黨的新路線可能吸引更多泛藍支持者，結果卻「適得其反」，並未出現預期效果。談及民眾黨近年的變化，林濁水直言，「大換血速度竟能這麼快，厲害了，這個黨」，接著更提醒，為了台灣政黨政治能夠健康發展，衷心希望這個黨能回神，重新建立社會信任與支持，恢復過去累積的政治聲望。