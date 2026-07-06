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2026年世界盃16強淘汰賽高潮迭起，英格蘭在少打1人的絕境下，以3：2險勝地主墨西哥、驚險挺進8強，但賽後卻傳出揪心的重大傷情。英格蘭36歲中場老將亨德森（Jordan Henderson）在比賽中因慶祝隊友進球時太過興奮，不慎翻越場邊廣告牌重摔落地。他隨後被拍到在球場邊「緊急吸氧」並用擔架抬出場外送醫，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後神色凝重地證實：「他的手腕傷勢看起來非常嚴重，情況很不樂觀。」這起意外發生在英格蘭進球後，亨德森在與隊友、球迷一同慶祝時，不慎翻越場邊廣告看板失去重心摔落，當場痛苦倒地。醫療團隊立即進場處理，最終用擔架將他抬離球場，途中還為他戴上氧氣面罩，隨後直接送往當地醫院接受進一步檢查。賽後接受BBC訪問時，英格蘭總教練圖赫爾神情凝重地證實亨德森已送醫，並透露目前最令人擔心的是手腕傷勢，「情況不好，真的很不好。」圖赫爾表示，「我們本來就因為一名後衛吃到紅牌，下一場將面臨停賽，如今亨德森又在慶祝時摔傷手腕，看起來傷勢非常嚴重。」談到這場驚心動魄的勝利，圖赫爾形容整場比賽就像一場情緒雲霄飛車。「從第一分鐘開始就是一場戲劇性的比賽，情緒起伏非常大。墨西哥國歌響起時的氛圍令人震撼，我很榮幸能夠參與這樣的比賽。」圖赫爾也盛讚球隊在少打一人的情況下展現出的韌性：「我們長時間都以10人應戰，但球員展現了令人敬佩的鬥志，這支球隊有太多值得喜愛的地方。」不過談到亨德森時，圖赫爾難掩擔憂，「今晚對我們來說是一個非常特別的夜晚，但心情真的很複雜。我現在身心俱疲，也因為亨德森受傷感到非常難過。」他透露，目前醫療團隊仍在醫院替亨德森安排進一步檢查，自己尚未掌握完整診斷結果，「我不知道接下來會怎麼治療，我剛結束記者會時，醫生告訴我他已經在醫院接受檢查。這是一個相當嚴重的傷勢，亨德森現在不能和我們待在一起慶祝，這跟今晚贏球的氛圍真的不太搭。」英格蘭雖然成功力克地主墨西哥，連續3屆世界盃闖進8強，接下來將迎戰爆冷淘汰巴西的挪威。然而球隊除了後衛寬薩（Jarell Quansah）因紅牌停賽外，如今若亨德森確定無法出賽，圖赫爾的調兵遣將勢必將面臨更大考驗。