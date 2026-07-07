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小暑能量翻轉迎財運！5星座有望逆勢翻身

TOP 5：天蠍座

▲小暑期間，天蠍座憑藉敏銳觀察力創造新財源。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

TOP 4：處女座

TOP 3：巨蟹座

▲巨蟹座容易獲得主管、客戶信任，在事業與收入方面取得亮眼成績。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

TOP 2：雙子座

TOP 1：獅子座

小暑節氣將於7月7日登場，小孟塔羅雲蔚老師表示，隨著節氣轉換，大環境能量也跟著改變，雖然外界看似充滿變數，但反而蘊藏更多財富機會。其中獅子座、雙子座、巨蟹座、處女座及天蠍座財運最旺，不論是工作表現、專業能力、商業合作或投資眼光，都有望帶來亮眼收穫，有機會突破原本的收入瓶頸，把握這波能量，可望迎來財運高峰。天蠍座近期展現出極佳的洞察能力，能快速掌握事件核心，不論是在商務合作、談判往來，或是投入命理、占卜等興趣研究，都有機會進一步轉化成實際收益。憑藉獨特觀點與專業特色，不僅容易累積忠實客群，也能開拓新的收入來源，同時降低踩到投資陷阱的風險。處女座近幾個月持續投入時間精進專業能力，如今終於迎來收穫時刻。先前付出的努力，在小暑能量帶動下逐漸轉化為實際回報，不僅自身競爭力提升，也更具不可取代的價值。這波財富屬於一步一腳印累積而來，每筆收入都來得格外踏實。巨蟹座近期重新找回掌控生活的節奏，整體狀態與自信心同步提升，也因此更容易獲得主管、合作夥伴及客戶的肯定。無論是大型專案、獎金或加薪機會，都有望落到自己手中，先前遭遇的阻礙也逐漸化解，財運持續升溫，不妨適度犒賞自己，再迎接下一波好消息。雙子座憑藉靈活思考與強大行動力，在變化快速的市場中更容易發現他人忽略的機會。不論是短線投資、金融操作，或是布局新興數位資產，都有望搶得先機。只要把腦海中的創意付諸實行，便有機會轉化為訂單與收益，帶來不錯的財務回報。獅子座榮登本次財運榜首。小孟塔羅雲蔚老師指出，小暑期間象徵幸運與魅力的能量特別眷顧獅子座，個人影響力大幅提升，彷彿自帶吸金體質。無論提出企劃、發表作品或拓展業務，都容易獲得市場青睞與正面回響，進一步帶來更多合作機會、業績成長及分潤收入，財運表現最為亮眼。