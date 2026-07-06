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▲梁靜茹深V紅禮服的特殊造型，讓粉絲直呼看不懂。（圖／翻攝自抖音）

女星梁靜茹近日舉辦《Best, 茹果我不唱情歌》巡迴演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖，相關照片影片也都在社群瘋傳。不過梁靜茹的近況竟讓部分粉絲直呼認不出來，其中一套披著金髮穿著紅色深V禮服的造型，後面竟然多出一大塊在腰間垂下，特殊設計的造型讓網友全看傻眼直呼：「像氣洩一半泳圈。」梁靜茹近日在演唱會的片段於網路上瘋傳，其中她穿著一襲紅色禮服的造型，更是引發討論。只見梁靜茹披著一頭金髮，穿著紅色絲絨的深V修身禮服，但腰間竟多出一塊往後垂落的圓形布料，包裹住她的臀部至膝窩處，不僅看起來非常厚重，整體造型也讓大家直呼看不懂。許多網友看到梁靜茹這身禮服，都忍不住狂吐槽：「這衣服有夠醜，那坨是氣洩一半的游泳圈嗎？」、「我可以接受她老、我可以接受她胖，但是我不能接受她的服裝化妝造型」、「絨布很會放大身材，是非常挑人穿的布料，她是不是得罪造型師⋯」除此之外，由於梁靜茹比起之前略顯發福，加上金髮模樣，也讓部分粉絲直呼認不出來。梁靜茹的巡演《Best，茹果我不唱情歌》在去年11月從上海開跑，陸續唱過廈門、南京、武漢與太原等地。據悉，此次巡迴演唱會成本飆破2億元，還邀請曾與Celine Dion（席琳狄翁）長期合作的國際級創意總監Yves Aucoin操刀舞台，梁靜茹也在演唱會中帶來〈勇氣〉、〈無條件為你〉、〈分手快樂〉、〈情歌〉等經典歌曲，吸引大批粉絲到場朝聖。