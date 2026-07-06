我是廣告 請繼續往下閱讀

林佳靜、劉可婕終身不得再擔任教保服務人員

謝國樑6日晚間將出席家長說明會 面對面溝通

基隆市七堵區「名人幼兒園」爆發教保服務人員集體虐童案，因家長發現孩子身上有傷才曝光，多名幼童疑遭不當對待，身上出現瘀青，震驚社會。基隆市政府今（6）日指出，根據第一階段行政調查結果，依《教保服務人員條例》正式公布涉案教保服務人員姓名，分別為林佳靜、劉可婕。同時，基隆市長謝國樑預計今晚6點出席第五次家長說明會，持續與受害幼童家長面對面溝通。基隆市政府3日已公布第一階段調查結果，認定教保員林佳靜、劉可婕違反《教保服務人員條例》且情節重大，依法各裁處新台幣40萬元罰鍰，並終身不得再擔任教保服務人員。至於幼兒園部分，市府則對負責人開出最高額6萬元罰鍰，並勒令停止招生1年，同時解除該園「準公共教保服務機構」的合作契約。不過，第一階段的懲處結果一出爐，隨即引發部分家長強烈不滿，認為對園方的處分過於輕縱。4日當天，數名家長便前往名人幼兒園門口拉起白布條、丟擲雞蛋抗議，要求市府從速廢止幼兒園立案，並嚴查追究相關人員責任，場面一度火爆。事件延燒之際，謝國樑預計將於6日晚間6時親自出席於堵北里民活動中心舉辦的第五次家長說明會，持續與受害幼童家長面對面溝通，說明案件最新調查進度並回應外界關切。基隆市府並預計7日召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第二階段行政調查結果，後續將依法公布裁處內容，並即時向社會大眾說明最新辦理進度。基隆市長謝國樑受訪時也鬆口表示，第二階段行政調查應該可望儘速完成開會審議，若程序順利，市府預計8日就能正式宣布這所幼兒園「廢照」，即廢止設立許可。