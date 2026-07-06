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傅子純告別式於上週六（7月4日）圓滿落幕後，遺孀李佳綺首度發長文吐露喪夫心情，坦言失去摯愛宛如失去一切，更透露生活中仍會想起丈夫，甚至「昨天又聞到你的味道」，令人看了相當鼻酸。藝人傅子純6月7日離世，消息震驚演藝圈，告別式結束後，親友仍沉浸在悲傷情緒中。李佳綺也發文分享這段時間的心境，坦言至今仍難以適應沒有丈夫陪伴的生活，字字句句令人動容。李佳綺表示「日子總是要過下去」，但生活中的每個片刻都充滿丈夫的身影，走在超市的走道時，耳邊彷彿還會傳來兩人平日聊天的聲音，也因此讓她深刻感受到，「原來面對未來是這麼漫長」。李佳綺透露即使吃著過去兩人最喜歡的食物，也已經食之無味，直到失去後才明白，那些看似平凡的小日常，其實就是最珍貴的幸福，「那個再平淡不過的幸福，再也沒有了。」她也感謝一路陪伴、鼓勵自己的親友表達謝意，直言因為有大家精神上的支持與溫暖，讓自己更有勇氣面對未來，「我知道未來唯有自己努力走出傷痛，但因為有你們的溫暖，讓我更容易也更有勇氣面對。」談到丈夫，遺孀感嘆「失去子純，我等同失去一切。」她透露自己每天都會和傅子純說話，告訴對方：「你必須努力前往好的地方，我才會很好。」她相信，深愛自己的丈夫一定會努力，也會一直惦記著她。李佳綺以夫妻間最熟悉的相處方式，寫下兩人的約定，「我們會找到彼此，你有我的定位。」更透露「昨天又聞到你的味道」，一句話流露對摯愛深深的思念，也讓不少網友看完忍不住鼻酸。