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威力直逼五級颶風的超級颱風「巴威」（Bavi）今天清晨橫掃美屬羅塔島，狂風豪雨重創這座僅約1,500人居住的太平洋小島。美國氣象單位以「災難性」形容這場風暴，警告當地部分地區恐怕「數週甚至數月」都無法居住。根據美國軍方聯合颱風警報中心（JTWC）觀測，巴威今天清晨以接近時速290公里的最大持續風速橫掃羅塔島，陣風更一舉飆破時速350公里。美國國家氣象局也證實，颱風眼牆已直接通過羅塔島上空，並在社群平台緊急呼籲居民立刻比照防範龍捲風的規格，迅速躲進室內避難。當地災情陸續傳出。羅塔島市政營運中心公共資訊官員羅沙里歐坦言，當地正同時面臨強風與嚴重淹水，部分居民已回報出現重大災損；一座通訊塔也因強風應聲倒塌，導致島上部分手機服務中斷。氣象局先前更示警，若路徑毫無偏移，島上許多未經加固的房屋恐將被徹底摧毀，屋頂掀飛、牆壁倒塌，電線桿與樹木大量傾倒，電力中斷恐持續數週甚至數月。除了羅塔島首當其衝，天寧島、關島北部與塞班島南端，也同步遭受相當於一級颶風等級的強風侵襲。暴雨同樣是一大威脅，颱風中心附近估計將降下30至51公分雨量，恐引發閃電洪水，相關風險預計會持續到明天晚間。不過對關島與北馬里亞納群島居民來說，總算等到一絲喘息空間。美國國家氣象局氣象學家艾德利特在直播簡報中表示，巴威目前正逐漸遠離這片區域，當地天氣狀況將一步步好轉。他也特別強調，這次巴威不會像今年4月肆虐當地的颱風「辛樂克」一樣長時間滯留，對居民而言是一大好消息。回顧近年紀錄，這座太平洋島群其實是颱風常客——2023年曾遭受數十年來最強颱風「瑪娃」重創，今年4月辛樂克也曾造成數萬戶停電、大樹連根拔起、鐵皮屋頂被整片掀飛，如今巴威再度來襲，讓當地防災系統面臨連番考驗。巴威接下來要往哪走？根據美軍JTWC最新預測，巴威橫掃馬里亞納群島後，將持續朝西、西北西方向移動，6日至7日通過菲律賓海，8日以後逐漸接近台灣東南方外海及琉球群島南方海域。JTWC預估，巴威最接近台灣的時間點約落在台灣時間10日凌晨2時，屆時颱風中心距離台北約386海里、距離高雄約351海里——雖然這不代表颱風會直接登陸台灣，但周邊海域、沖繩及先島群島後續仍須嚴密戒備。日本氣象單位方面，日本氣象廳資料顯示，巴威若路徑不出現明顯偏移，最快10日前後就可能對沖繩地區帶來明顯影響；日本民間氣象公司Weathernews則預估，巴威將於9日左右轉向稍微偏北，下週後半可能波及沖繩，8日至9日先逼近沖繩南方海域，10日前後來到台灣東北方到沖繩一帶。不過各國氣象機構也坦言，颱風靠近沖繩南方後，後續轉向幅度與最終走向仍存在變數，有模型顯示會朝中國方向前進，也有模型顯示會北轉進入東海。台灣中央氣象署也已將巴威列入觀測重點，預估最快本週五（10日）起將逐漸影響台灣天氣，不過實際風雨程度仍要視後續路徑修正而定，目前不確定性仍偏高。