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▲擔任電視轉播球評的瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇，讚揚內馬爾的腳下技術出神入化，但也直言他最終未能達到外界對他奪下「金球獎」的最高期望。（圖／路透／達志影像）

內馬爾（Neymar）正式告別巴西國家隊！2026年美加墨世界盃16強，巴西以1：2爆冷不敵挪威，黯然止步16強，賽後內馬爾親口宣布結束長達16年的國家隊生涯。這場告別戰格外催淚，因為他正是在同一座大都會人壽體育場完成國家隊首秀，如今也在這裡畫下句點。瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）也感嘆，內馬爾天賦與技術都是頂級，「可惜未達最終期望」。這場決定命運的比賽在紐澤西的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行。下半場，挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）在短短10分鐘內連進兩球，瞬間將巴西隊逼入絕境。儘管內馬爾在傷停補時階段穩穩罰進一粒十二碼點球，為球隊扳回一城，但無奈時間所剩無幾，這顆進球最終未能改變巴西隊被淘汰的命運。賽後，難掩失落的內馬爾走向場邊，他的妻子布魯娜·比安卡迪（Bruna Biancardi）與兒子盧卡（Davi Lucca）早已等在那裡，給予他最溫暖的擁抱與安慰。隨後在接受媒體聯訪時，內馬爾眼眶泛紅地說出了讓無數球迷心碎的決定。「我努力過，一次又一次地努力過。現在，一切都結束了。」內馬爾感性地說道：「我是在這裡開啟國家隊生涯的，也是在這裡結束它的。」時光倒轉回2010年，年僅18歲的內馬爾正是在這座球場舉行的巴西與美國友誼賽中，完成了自己的國家隊首秀，並打進了處子球。如今，16年的光陰流轉，命運的安排讓他在同一座球場、同一片草皮上，踢完了國家隊生涯的最後一分鐘。內馬爾退出國家隊的消息，立刻在世界足壇引發了巨大的迴響。擔任本屆賽事球評的瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic），也對這位晚輩的國家隊生涯給出了極具分量的評價。「大家會記住他是一名偉大的球員。在去歐洲之前，他在巴西本土就踢得很好，打出了自己的身價；之後他效力巴薩，發揮不錯；去巴黎聖日耳曼表現也很好。」伊布說道，但他話鋒一轉，點出了外界對內馬爾最真實的看法：「但很多人都會覺得，他本可以取得更高的成就，大家都盼著他拿金球獎，可他最終沒能達到這個預期。」儘管如此，伊布依然對內馬爾的個人能力給予了極高的讚賞：「即便如此，他的天賦和球技都堪稱頂級，腳下技術簡直出神入化。這件事對巴西足球來說，實在太讓人遺憾了。」