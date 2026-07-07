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▲Angela佐藤菜單上所有單品都點了一次。（圖／翻攝自Iku老師/Ikulaoshi YT）

日本知名大胃王Angela佐藤（アンジェラ佐藤）近日公開自己挑戰連鎖鐵板燒「大埔」的影片，她拿到菜單當下先是所有品項都畫了下去，狂吃25道菜點好點滿，讓現場廚師炒菜炒不停，而她也在社群分享心得寫下：「想再吃一次！」Angela佐藤雖然很常來台灣，不過吃鐵板燒她可是第一次，因此本次來台她挑戰吃大埔鐵板燒，一踏進店裡拿到菜單，她就把所有可以點的東西都畫了一份，讓一起拍攝的iku老師嚇得讓她住手，沒想到Angela佐藤說「但我很保守了我都只點了一份。」讓廚師收到點單都露出了一臉問號的表情。首次品嚐大埔鐵板燒便火力全開的Angela佐藤，從牛、豬、雞、海鮮一路吃到各式配菜，一共吃光了25道料理，還加點3顆荷包蛋，整場都沒有停下筷子，而廚師也是全場鍋鏟都沒有放下，看起來手炒到快抽筋，而她就這樣一樣一樣都吃光光了。因為是大胃王，Angela佐藤也測量了自己飯前飯後的體重差距，她飯前為54.8公斤，飯後為60.4公斤，一共吃了5.6公斤，腰圍則增加了20公分，影片曝光後震驚許多網友，直呼「是真的超會吃！」Angela佐藤事後也分享心得，直呼已經開始想念鐵板燒，「真～～～～～～～～的超好吃……啊啊啊受不了，好想再吃一次。」她甚至豪氣表示，如果有機會，希望能挑戰吃「跟年紀一樣多的51盤」，笑說下次要挑戰「2 Round」，驚人發言再度讓粉絲看傻眼。