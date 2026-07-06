中國國防部今（6日）透過官媒《新華社》證實，解放軍海軍1艘戰略核潛艦，當天中午12時01分，向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並準確落入預定海域。
中國官方宣稱，這次飛彈試射是年度軍事訓練的例行安排，已事先向相關國家通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標，但聲明稿中並未公布具體的飛彈型號。
對此，澳洲、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞的政府消息人士已向外媒證實，事先獲報中國準備向太平洋海域，試射一枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈。
儘管中國方面強調，此次行動不針對任何特定國家和目標，但發射時間點正好是「七七事變」（盧溝橋事變）爆發滿89週年的前一天，加上近期中日關係並不理想，因此部分評論人士認為，不排除與震懾日本有關。
周邊國家齊聲譴責
澳洲外交部長黃英賢當地時間週一，在斐濟首都出席記者會時表示，中國已通知澳洲政府，計劃向太平洋海域進行飛彈試射，形容此舉將破壞區域穩定。
黃英賢回應，這項試射是在中國迅速擴充軍力的背景下進行的，質疑中國的擴軍缺乏區域期待的透明度，也缺乏有關其真實意圖的保證。部分澳媒認為，中國選在澳洲、斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議當天，發布相關通知並行動，也許不是巧合。
紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）也告訴當地媒體，他對於中國在太平洋進行飛彈試射深感關切，坦言相關事態發展「令人不快」，也不符合區域的穩定與和平。
日本政府也證實事先收到中方即將發射飛彈的通知，日本隨即表達了對中國軍事活動日益活躍的高度關切，強烈要求中國必須重新考量相關安排，以確保飛彈不會飛越日本上空，避免對日本的國家安全構成實質威脅。
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對此，澳洲、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞的政府消息人士已向外媒證實，事先獲報中國準備向太平洋海域，試射一枚可搭載核彈頭的洲際彈道飛彈。
儘管中國方面強調，此次行動不針對任何特定國家和目標，但發射時間點正好是「七七事變」（盧溝橋事變）爆發滿89週年的前一天，加上近期中日關係並不理想，因此部分評論人士認為，不排除與震懾日本有關。
周邊國家齊聲譴責
澳洲外交部長黃英賢當地時間週一，在斐濟首都出席記者會時表示，中國已通知澳洲政府，計劃向太平洋海域進行飛彈試射，形容此舉將破壞區域穩定。
黃英賢回應，這項試射是在中國迅速擴充軍力的背景下進行的，質疑中國的擴軍缺乏區域期待的透明度，也缺乏有關其真實意圖的保證。部分澳媒認為，中國選在澳洲、斐濟簽署「海洋和平聯盟」協議當天，發布相關通知並行動，也許不是巧合。
紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）也告訴當地媒體，他對於中國在太平洋進行飛彈試射深感關切，坦言相關事態發展「令人不快」，也不符合區域的穩定與和平。
日本政府也證實事先收到中方即將發射飛彈的通知，日本隨即表達了對中國軍事活動日益活躍的高度關切，強烈要求中國必須重新考量相關安排，以確保飛彈不會飛越日本上空，避免對日本的國家安全構成實質威脅。